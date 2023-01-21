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    В Самаре представят выставку работ фотографа «оттепели»

    21.01.2023

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре представят выставку работ фотографа "оттепели"

    В рамках региональной программы «Галерея Люмьер» и Фонд Still Art представляют ретроспективу Владимира Лагранжа, чье творчество стало олицетворением «оттепельных» 1960-х. Выставка откроется 26 января в 19:00 в музее имени Алабина, пишет volga.news.

    Работы Владимира Лагранжа стали признанной классикой советского искусства. Отказываясь от постановочных кадров, фотограф создавал портрет эпохи с атмосферой свободы, романтикой молодости и беспечностью детства.

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    В Самаре представят выставку работ фотографа "оттепели"

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