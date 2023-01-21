В рамках региональной программы «Галерея Люмьер» и Фонд Still Art представляют ретроспективу Владимира Лагранжа, чье творчество стало олицетворением «оттепельных» 1960-х. Выставка откроется 26 января в 19:00 в музее имени Алабина, пишет volga.news.

Работы Владимира Лагранжа стали признанной классикой советского искусства. Отказываясь от постановочных кадров, фотограф создавал портрет эпохи с атмосферой свободы, романтикой молодости и беспечностью детства.