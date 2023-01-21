Действие комедийной мелодрамы разворачивается в 2040 году, спустя 20 лет совместной жизни супругов Евгения и Александры. В свое время Саша пожертвовала карьерой актрисы ради молодой семьи и теперь день и ночь работает на скучной должности в театре, где вместо людей играют программы. А вот ее муж просиживает штаны дома, оставшись без денег с бутылкой в руках. Казалось бы, этот союз уже ничто не спасет. Но судьба дает героям шанс все исправить — ударом молнии они отправляются в тот день, когда решили пожениться. Только пытаясь переубедить себя молодых, пара из будущего осознает все свои ошибки и ценность искренних чувств.
В этой подборке нельзя обойтись без классики с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях. Джон и Джейн Смиты были безумно влюблены друг в друга, но спустя пять лет брака на смену страсти пришла скука. Тем не менее, за пределами семейного очага скучать героям не приходится. Они оба работают киллерами и каждый день рискуют собой ради выполнения задания. Однажды супругам достается одна и та же цель от конкурирующих заказчиков. В результате Смиты узнают собственные тайны и теперь должны уничтожить друг друга, чтобы не подставлять своих боссов. Вот в такой-то критический момент любовь и должна проснуться, не так ли?
Драма посвящена истории любви французской пары и начинается с изображения смерти известного писателя Виктора Адельмана. К его скорбящей жене Саре приходит тот, кто решил написать книгу о жизни знаменитого автора. Женщина переносится воспоминаниями в начало 1970-х, когда они с Виктором только познакомились. Тогда он был начинающим писателем с посредственными произведениями, а она магистром литературы. Их союз мог бы принести хорошие плоды, но мужчина тяготился обществом заумной знакомой. А вот Сара сразу влюбилась и решила бороться за свое любыми способами. Спустя два года девушка вышла замуж за брата Виктора, чтобы быть ближе к нему. Дальше все закрутилось так, что никому и не снилось.
Главная героиня, именем которой назван фильм, остается без семьи после страшного пожара. Ее отец был лесозаготовщиком, поэтому выросла Серена в этой среде дельцов и промышленников. Однажды на скачках она знакомится с Джорджем Пембертоном. Между молодыми людьми быстро закручивается роман, и они женятся. Вместе супружеская пара возрождает лесопильное производство. Однако на него начинают покушаться чужаки. В то же время Серена узнает, что бесплодна, а Джордж о своем незаконнорожденном сыне. Нервы у всех накалены до предела, супругам предстоит со всем разобраться. Только своенравная девушка может начать действовать самостоятельно.
Один из лучших советских фильмов — лирическая трагикомедия о превратностях супружеской жизни. В этой картине показана жизнь семьи Кузякиных. Василий и Надежда вместе с тремя детьми живут в деревне и ведут обычный сельский быт. Муж работает на леспромхозе и в свободное время заводит голубей, за что частенько получает упреки от жены. Однажды Васю отправляют на море из-за производственной травмы. Там он закручивает курортный роман с Раисой Захаровной и решает остаться жить с ней. Тем не менее, жена не собирается просто так отдавать мужа крашеной красавице. Да и сам Василий вскоре поймет свою ошибку. Остается надеяться, что настоящая любовь простит все.
Стиль жизни
Стиль жизни
Стиль жизни
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