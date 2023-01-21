«Мистер и миссис Смит» (16+)

В этой подборке нельзя обойтись без классики с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях. Джон и Джейн Смиты были безумно влюблены друг в друга, но спустя пять лет брака на смену страсти пришла скука. Тем не менее, за пределами семейного очага скучать героям не приходится. Они оба работают киллерами и каждый день рискуют собой ради выполнения задания. Однажды супругам достается одна и та же цель от конкурирующих заказчиков. В результате Смиты узнают собственные тайны и теперь должны уничтожить друг друга, чтобы не подставлять своих боссов. Вот в такой-то критический момент любовь и должна проснуться, не так ли?