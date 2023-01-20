Собственнику было выдано предписание о возврате или уничтожении подкарантинной продукции, сообщает информационный портал citytraffic.

На складе временного хранения ООО «Гринлайн» в городе Тольятти 10 января 2023 года прошла проверка качества. В итоге на привезенных турецких перцах был обнаружен вирус пятнистого увядания.

Этот недуг для растений отличается постепенным отмиранием листьев и поражением плодов. Подобного рода вирус может поражать томаты, баклажаны, перцы, салаты, табак, картофель и некоторые виды цветов.