    Поиск

    В Самарской области обнаружили 1,5 тонны турецких перцев, зараженных опасным вирусом

    20.01.2023

    715

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области обнаружили 1,5 тонны турецких перцев, зараженных опасным вирусом

    Собственнику было выдано предписание о возврате или уничтожении подкарантинной продукции, сообщает информационный портал citytraffic.

    На складе временного хранения ООО «Гринлайн» в городе Тольятти 10 января 2023 года прошла проверка качества. В итоге на привезенных турецких перцах был обнаружен вирус пятнистого увядания.

    Этот недуг для растений отличается постепенным отмиранием листьев и поражением плодов. Подобного рода вирус может поражать томаты, баклажаны, перцы, салаты, табак, картофель и некоторые виды цветов.  

    ТЭГИ:
    В Самарской области обнаружили 1,5 тонны турецких перцев, зараженных опасным вирусом

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре Zara и Bershka возобновят свою работу под новыми брендами
    К такому договору пришли владелец торгового комплекса «Космопорт» (ООО «Виктор и Ко Мега Парк») и российские структуры, которые ранее принадлежали […]

    Новости

    Самарские общественники контролируют качество сезонных работ на улично-дорожной сети, обновленной на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги»
    Обеспечение безопасного бесперебойного движения по улично-дорожной сети – одна из приоритетных задач городских властей и профильных служб, в зоне ответственности […]

    Новости

    В самарском Курумоче составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний за 2022 год
    При составлении сводной таблицы учитывались регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпании разделили на три группы: зарубежные и российские, выполнившие от 360 перелетов […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации