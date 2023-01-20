Волонтерские проекты действуют во всех районах и объединяют неравнодушных горожан, желающих поделиться поддержкой с соотечественниками, находящимися на службе.

В частности, в Самарском районе действует организация «Шьем для наших», в которую вошли около двухсот швей и рукодельниц со всей области. Здесь изготавливают все необходимое для бойцов спецоперации и госпиталей: брюки, нижнее белье на липучках и завязках, салфетки, полотенца, пеленки, «пятиточечники» для защиты от переохлаждения, толстовки, балаклавы, шапки, рукавицы. Для закупки материалов проводится сбор средств, жители города также откликаются и вносят свой вклад. Кроме того, помощь оказывает и районная администрация.

При поддержке предпринимательского сообщества района она передала волонтерскому центру ткани, нитки, швейную фурнитуру для пошива одежды и теплых вещей, необходимых бойцам.

— Я это делаю по зову сердца. Чтобы стало легче, хочется помогать тому, кто в этом сейчас нуждается. Каждая из нас уверена, что наша помощь – маленький шаг к победе, — поделилась Олеся Гандыбина, руководитель волонтерской организации в Самаре «Шьем для наших».