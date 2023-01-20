    Поиск

    На телеканалах и радио в Самарской области пройдут плановые отключения для профилактики оборудования

    20.01.2023

    363

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На телеканалах и радио в Самарской области пройдут плановые отключения для профилактики оборудования

    В январе и феврале этого года в регионе на время отключат цифровое и аналоговое телевидение и радиоканалы. Это необходимо для профилактики оборудования. Информацию сообщает правительство региона.

    Перерывы в телерадиовещании состоятся с 8:00 до 17:00 23-25 января на РТС Самара (в зоне охвата Новокуйбышевск), 31 января на РТПС Жигулевск (в зоне охвата Тольятти и часть Ставропольского района), 2 февраля на РТС Сызрань, 7 февраля на РТС Сергиевск и 9 февраля на РТС Большая Глушица.

    Из-за профилактики по плану на радиотелевизионных станциях будут перерывы трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

    Принятые меры позволят проверить и увеличить срок службы оборудования и обеспечить жителям бесперебойное обслуживание.

    Если после возобновления трансляции телеканалы показывать не будут, рекомендуется перезагрузить ТВ-приставку (телевизор) и запустить поиск телеканалов.

    ТЭГИ:
    На телеканалах и радио в Самарской области пройдут плановые отключения для профилактики оборудования

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре Zara и Bershka возобновят свою работу под новыми брендами
    К такому договору пришли владелец торгового комплекса «Космопорт» (ООО «Виктор и Ко Мега Парк») и российские структуры, которые ранее принадлежали […]

    Новости

    Самарские общественники контролируют качество сезонных работ на улично-дорожной сети, обновленной на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги»
    Обеспечение безопасного бесперебойного движения по улично-дорожной сети – одна из приоритетных задач городских властей и профильных служб, в зоне ответственности […]

    Новости

    В самарском Курумоче составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний за 2022 год
    При составлении сводной таблицы учитывались регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпании разделили на три группы: зарубежные и российские, выполнившие от 360 перелетов […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации