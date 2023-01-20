В январе и феврале этого года в регионе на время отключат цифровое и аналоговое телевидение и радиоканалы. Это необходимо для профилактики оборудования. Информацию сообщает правительство региона.

Перерывы в телерадиовещании состоятся с 8:00 до 17:00 23-25 января на РТС Самара (в зоне охвата Новокуйбышевск), 31 января на РТПС Жигулевск (в зоне охвата Тольятти и часть Ставропольского района), 2 февраля на РТС Сызрань, 7 февраля на РТС Сергиевск и 9 февраля на РТС Большая Глушица.

Из-за профилактики по плану на радиотелевизионных станциях будут перерывы трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Принятые меры позволят проверить и увеличить срок службы оборудования и обеспечить жителям бесперебойное обслуживание.

Если после возобновления трансляции телеканалы показывать не будут, рекомендуется перезагрузить ТВ-приставку (телевизор) и запустить поиск телеканалов.