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    Афиша на неделю: мастер-класс по вокалу, игра в UNO и показ анимации

    19.01.2023

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    Афиша на неделю: мастер-класс по вокалу, игра в UNO и показ анимации

    Настало время планировать выходные. Самарские музеи и культурные пространства позаботились о том, чтобы эти дни были насыщенными. В конце этой недели смотрим короткометражки, слушаем лекции об искусстве и кино, а еще учимся петь и делать ловца снов.

    «Уколы анимации»

    20 января в 19:00

    КРЦ «Художественный» приглашает самарцев посмотреть авторские короткометражные мультфильмы. Проект «Уколы анимации» поможет познакомиться с анимацией, которую создавали взрослые для взрослых. Ведущей вечера будет сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов РФ, руководитель детской киностудии «Печка» Екатерина Куричева. Полную программу вечера можно найти тут.

    Kowalski Club
    Ленинградская, 31
    Вход свободный
    (16+)
    Афиша на неделю: мастер-класс по вокалу, игра в UNO и показ анимации

    Лекция об искусстве

    20 января в 19:00

    Девятая лекция продолжает цикл «Искусство новой эпохи». Эта встреча будет посвящена искусству развитого капитализма 1980-х. Оно было таким же скандальным, как провокации дадаистов и футуристов, но теперь его показывали по телевизору. Широкая борьба за права человека и социальную справедливость в искусстве совпала с эпохой гедонизма и пиком развития индустрии массовых развлечений.

    Галерея «Виктория»
    Некрасовская, 2
    Вход — 100 рублей
    (16+)
    Афиша на неделю: мастер-класс по вокалу, игра в UNO и показ анимации

    Мастер-класс по вокалу

    20 января в 18:00

    Специалист по вокалу Юлия Русалина проведет урок «Голос, ведущий к свету» по своей уникальной методике. На нем участники смогут познакомиться с основами техники академического пения. Необходимо заранее записаться под постом группы.

    Галерея «Новое пространство»
    Проспект Ленина, 14А
    Вход свободный
    (16+)
    Афиша на неделю: мастер-класс по вокалу, игра в UNO и показ анимации

    Unoпомрачительный вечер

    21 января в 19:00

    Собирайте большую компанию друзей и отправляйтесь коротать субботний вечер в ресторан. Там можно будет повеселиться за знаменитой игрой UNO. В комплекте вас ждут легкие коктейли и закуски от шефа. Забронировать стол можно по телефону 374-75-75.

    Кафе «Кэмбридж»
    Ново-Садовая, 160М
    Вход — 1 000 рублей
    (18+)
    Афиша на неделю: мастер-класс по вокалу, игра в UNO и показ анимации

    Лекция о творчестве Сергея Эйзенштейна

    21 января в 17:30

    К 125-летию талантливого режиссера Олег Горяинов зачитает лекцию «Как приручить природу? Урок Сергея Эйзенштейна». Основной темой разговора станет феномен «природы». Киновед ответит на такие вопросы: уместен ли модернистский подход к природным явлениям? Оправдана ли установка на приручение природных стихий средствами искусства? Почему опыты Эйзенштейна на этой почве особенно актуальны сегодня? Предварительная запись по телефону 332-05-16.

    Музей Эльдара Рязанова
    Фрунзе, 120
    Вход — 150 рублей
    (12+)
    Афиша на неделю: мастер-класс по вокалу, игра в UNO и показ анимации

    «Застолье № 3»

    21 января в 18:00

    Это третий акт перформативного проекта. В рамках него автор монументальной живописи Максим Молох представит публике свое видение застолья. Зрители вместе с художником переживут смерть его работы и смогут поглотить часть инсталляции во время странной трапезы. 

    Галерея «Виктория»
    Некрасовская, 2
    Вход свободный
    (16+)
    Афиша на неделю: мастер-класс по вокалу, игра в UNO и показ анимации

    Мастер-класс по ловцу снов

    22 января в 14:00

    Ловец снов — это индейский оберег-хранитель снов, отгоняющий от злых духов. Ведущие мастер-класса в течение двух часов будут учить гостей плести ловца на желание из ивовых колец. Все материалы предоставит студия. Необходимо предварительно записаться в сообщениях группы.

    Театр-студия «ВМЕСТЕ»
    Алексея Толстого, 75
    Участие — 800 рублей (с другом или мама + ребенок — 700 рублей)
    (0+)
    Афиша на неделю: мастер-класс по вокалу, игра в UNO и показ анимации

    Кофе в кино

    22 января в 11:00

    На арт-завтраке киновед Олег Горяинов выступит с лекцией «Зерна кофейной истины в зеркале кино». Вы посмотрите открывки из знаменитых и забытых кинолент, где кофе играет особую роль. Лектор порассуждает, может ли кофе быть не просто частью декорации мизансцены и как приглашение выпить чашечку кофе из повода может превратиться в протагониста. Кофейня Третьекофе снабдит гостей напитками под тему встречи.

    Клуб Третьяковки в Самаре
    Фрунзе, 102Б
    Вход свободный
    (6+)
    Афиша на неделю: мастер-класс по вокалу, игра в UNO и показ анимации

    Фотографии из соцсетей культурных институций

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    Афиша на неделю: мастер-класс по вокалу, игра в UNO и показ анимации

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