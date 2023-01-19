Кофе в кино

22 января в 11:00

На арт-завтраке киновед Олег Горяинов выступит с лекцией «Зерна кофейной истины в зеркале кино». Вы посмотрите открывки из знаменитых и забытых кинолент, где кофе играет особую роль. Лектор порассуждает, может ли кофе быть не просто частью декорации мизансцены и как приглашение выпить чашечку кофе из повода может превратиться в протагониста. Кофейня Третьекофе снабдит гостей напитками под тему встречи.

Клуб Третьяковки в Самаре

Фрунзе, 102Б

Вход свободный

(6+)