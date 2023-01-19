КРЦ «Художественный» приглашает самарцев посмотреть авторские короткометражные мультфильмы. Проект «Уколы анимации» поможет познакомиться с анимацией, которую создавали взрослые для взрослых. Ведущей вечера будет сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов РФ, руководитель детской киностудии «Печка» Екатерина Куричева. Полную программу вечера можно найти тут.
Девятая лекция продолжает цикл «Искусство новой эпохи». Эта встреча будет посвящена искусству развитого капитализма 1980-х. Оно было таким же скандальным, как провокации дадаистов и футуристов, но теперь его показывали по телевизору. Широкая борьба за права человека и социальную справедливость в искусстве совпала с эпохой гедонизма и пиком развития индустрии массовых развлечений.
Специалист по вокалу Юлия Русалина проведет урок «Голос, ведущий к свету» по своей уникальной методике. На нем участники смогут познакомиться с основами техники академического пения. Необходимо заранее записаться под постом группы.
Собирайте большую компанию друзей и отправляйтесь коротать субботний вечер в ресторан. Там можно будет повеселиться за знаменитой игрой UNO. В комплекте вас ждут легкие коктейли и закуски от шефа. Забронировать стол можно по телефону 374-75-75.
К 125-летию талантливого режиссера Олег Горяинов зачитает лекцию «Как приручить природу? Урок Сергея Эйзенштейна». Основной темой разговора станет феномен «природы». Киновед ответит на такие вопросы: уместен ли модернистский подход к природным явлениям? Оправдана ли установка на приручение природных стихий средствами искусства? Почему опыты Эйзенштейна на этой почве особенно актуальны сегодня? Предварительная запись по телефону 332-05-16.
Это третий акт перформативного проекта. В рамках него автор монументальной живописи Максим Молох представит публике свое видение застолья. Зрители вместе с художником переживут смерть его работы и смогут поглотить часть инсталляции во время странной трапезы.
Ловец снов — это индейский оберег-хранитель снов, отгоняющий от злых духов. Ведущие мастер-класса в течение двух часов будут учить гостей плести ловца на желание из ивовых колец. Все материалы предоставит студия. Необходимо предварительно записаться в сообщениях группы.
На арт-завтраке киновед Олег Горяинов выступит с лекцией «Зерна кофейной истины в зеркале кино». Вы посмотрите открывки из знаменитых и забытых кинолент, где кофе играет особую роль. Лектор порассуждает, может ли кофе быть не просто частью декорации мизансцены и как приглашение выпить чашечку кофе из повода может превратиться в протагониста. Кофейня Третьекофе снабдит гостей напитками под тему встречи.
Фотографии из соцсетей культурных институций
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