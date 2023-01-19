Вывоз крупной суммы незадекларированной валюты пресекли в аэропорту Оренбурга, сообщает информационный портал sovainfo.

Во время контрольных мероприятий у пассажира международного рейса в ручной клади было обнаружено 38 тысяч долларов США. Мужчина объяснил это тем, что с правилами не знаком и информацию на специальном стенде не прочитал.

Таможенная служба предупреждает, что со 2 марта 2022 года действует временный запрет вывоза наличных на сумму более 10 тысяч долларов США в любой валюте, эквивалентной этому ограничению.

Фото: Приволжское таможенное управление