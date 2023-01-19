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    Самарские таможенники не дали вывезти из России 38 тысяч долларов

    19.01.2023

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    Самарские таможенники не дали вывезти из России 38 тысяч долларов

    Вывоз крупной суммы незадекларированной валюты пресекли в аэропорту Оренбурга, сообщает информационный портал sovainfo.

    Во время контрольных мероприятий у пассажира международного рейса в ручной клади было обнаружено 38 тысяч долларов США. Мужчина объяснил это тем, что с правилами не знаком и информацию на специальном стенде не прочитал.

    Таможенная служба предупреждает, что со 2 марта 2022 года действует временный запрет вывоза наличных на сумму более 10 тысяч долларов США в любой валюте, эквивалентной этому ограничению.

    Фото: Приволжское таможенное управление

    ТЭГИ:
    Самарские таможенники не дали вывезти из России 38 тысяч долларов

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