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    Автоинспекторы из Самарской области решили ловить нарушителей с помощью аэростата

    20.01.2023

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    Автоинспекторы из Самарской области решили ловить нарушителей с помощью аэростата

    Лихачей искали на дорогах Волжского района, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

    Аэростат поднимается в небо за несколько минут, на нем установлена специальная видеокамера с высоким разрешением, способная фиксировать нарушения с высокой долей точности. Радиус действия техники — десять километров с возможностью обзора на 360 градусов. Такого рода оптика позволяет правоохранителям выявлять государственный регистрационный знак машины не только днем, но и ночью.

    Как только камера на аэростате фиксирует нарушение ПДД, данные передаются ближайшему наряду ДПС. Далее сотрудники полиции останавливают нарушителя и составляют на него протокол. Рейды с использованием аэростатов на территории Самарской области будут продолжены.

    Фото: ГУ МВД России по Самарской области

    ТЭГИ:
    Автоинспекторы из Самарской области решили ловить нарушителей с помощью аэростата

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