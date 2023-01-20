Лихачей искали на дорогах Волжского района, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Аэростат поднимается в небо за несколько минут, на нем установлена специальная видеокамера с высоким разрешением, способная фиксировать нарушения с высокой долей точности. Радиус действия техники — десять километров с возможностью обзора на 360 градусов. Такого рода оптика позволяет правоохранителям выявлять государственный регистрационный знак машины не только днем, но и ночью.

Как только камера на аэростате фиксирует нарушение ПДД, данные передаются ближайшему наряду ДПС. Далее сотрудники полиции останавливают нарушителя и составляют на него протокол. Рейды с использованием аэростатов на территории Самарской области будут продолжены.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области