Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть, сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской».
Еще одно интересное нововведение, которое подготовили разработчики — это возможность оплаты штрафов ГИБДД прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Информация будет подгружаться в автоматическом режиме. Само же постановление и фото непосредственного нарушения можно посмотреть в своем личном кабинете на Госуслугах.
Как настроить оповещения:
Проверка подключения производится в разделе «Связанные аккаунты» Госуслуг. В нем должен отобразится аккаунт социальной сети через который вы подключились. Тут же есть функция отключения подобного рода оповещений.
Новости
Новости
Новости
Комментарии
0 комментариев