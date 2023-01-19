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    Вконтакте сможет доставлять почту с портала Госуслуг

    19.01.2023

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    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Вконтакте сможет доставлять почту с портала Госуслуг

    Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть, сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской».

    Еще одно интересное нововведение, которое подготовили разработчики — это возможность оплаты штрафов ГИБДД прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Информация будет подгружаться в автоматическом режиме. Само же постановление и фото непосредственного нарушения можно посмотреть в своем личном кабинете на Госуслугах.

    Как настроить оповещения:

    • В профиле Госуслуг зайти в раздел «Связанные аккаунты». Учетная запись на портале должна быть подтвержденной.
    • Напротив значка вконтакте нажать «Подключить» или отсканировать код. Система автоматически перенаправит вас на страницу соцсети.
    • Разрешить вконтакте отправлять уведомления от официальной страницы Госуслуг.
    • Подтверждение о подключении придет push-уведомлением от Госуслуг или от официального сообщества Госуслуг вконтакте.

    Проверка подключения производится в разделе «Связанные аккаунты» Госуслуг. В нем должен отобразится аккаунт социальной сети через который вы подключились. Тут же есть функция отключения подобного рода оповещений.

    ТЭГИ:
    Вконтакте сможет доставлять почту с портала Госуслуг

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