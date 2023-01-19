Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть, сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской».

Еще одно интересное нововведение, которое подготовили разработчики — это возможность оплаты штрафов ГИБДД прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Информация будет подгружаться в автоматическом режиме. Само же постановление и фото непосредственного нарушения можно посмотреть в своем личном кабинете на Госуслугах.

Как настроить оповещения:

В профиле Госуслуг зайти в раздел «Связанные аккаунты». Учетная запись на портале должна быть подтвержденной.

Напротив значка вконтакте нажать «Подключить» или отсканировать код. Система автоматически перенаправит вас на страницу соцсети.

Разрешить вконтакте отправлять уведомления от официальной страницы Госуслуг.

Подтверждение о подключении придет push-уведомлением от Госуслуг или от официального сообщества Госуслуг вконтакте.

Проверка подключения производится в разделе «Связанные аккаунты» Госуслуг. В нем должен отобразится аккаунт социальной сети через который вы подключились. Тут же есть функция отключения подобного рода оповещений.