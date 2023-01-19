Больше рассказывать о позитивных событиях — такова цель конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые вести». Он объявлен в Самаре уже в 11-й раз. На днях в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная его проведению.

Цель творческого состязания — популяризация положительных примеров, позитивных информационных поводов. Заявки на конкурс могут подать федеральные, региональные и муниципальные медиа, студенческие и корпоративные СМИ, а также журналисты, блогеры, PR-агентства, пресс-службы, общественные организации, активные пользователи сети.

Для начинающих акул пера проводится отдельный конкурс «Юнкор». Возраст его участников — от 11 лет. На конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы.

— Радует, что на протяжении 11 лет в Самарской губернии реализуется такой, теперь уже федеральный, проект, как «Добрые новости», — отметила председатель областного отделения Союза журналистов Ирина Цветкова. — В этом году в программу входят мастер-классы, которые проведут известные представители СМИ, специалисты в области информации и рекламы. Благодаря конкурсу мы открываем новые имена среди тех, кто уже занимается журналистикой и только собирается это сделать. Нам, организаторам, хочется, чтобы конкурс «Добрые новости» продолжался и развивался.

Исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества Инна Жичкина рассказала, что в положении будут отдельно выделены материалы по поддержке участников спецоперации и их семей, о людях, оказывающих им помощь, о волонтерах, об общественных объединениях. Также приветствуются публикации по защите исторической правды.

— Мы ждем на конкурс интересные заявки, рассказывающие о социальных и нацпроектах, государственных программах, общественных и молодежных инициативах, которые были реализованы в регионе в прошлом году. А главное — рассказы о замечательных людях, которые живут рядом с нами, — прокомментировала Инна Жичкина. — Не все из нас еще понимают, что такое социальная реклама, какую миссию она выполняет. Поэтому мы приняли решение провести отдельный конкурс в рамках проекта 2023 года. Это могут быть не только работы профессионалов, но и школьных, студенческих СМИ. По итогам лучшие из них разместят на наружных носителях.

Прием заявок продлится до 30 марта. Затем конкурсная комиссия приступит к отбору лучших работ. Планируется, что окончательные итоги будут подведены до конца апреля.

Организаторами творческого конкурса выступают областное отделение Союза журналистов совместно с СРОО «Центр управления проектами», региональным управлением Российского военно-исторического общества, консалтинговой группой «Старая площадь» при поддержке правительства Самарской области.

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