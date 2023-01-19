    Поиск

    В Самарской области изменится расписание электричек

    19.01.2023

    447

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области изменят расписание электричек

    Новый график будет действовать 30 и 31 января из-за ремонта контактной сети Куйбышевской железной дороги.

    Как сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании, изменится расписание электричек на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск.

    30 января отменят электропоезда «Ласточка»:

    • № 7120/7119 сообщением Самара (отпр. 14:00) – Тольятти (приб. 15:57);
    • № 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр. 10:31) – Самара (приб. 12:27);
    • № 7128/7127 сообщением Самара (отпр. 20:15) – Тольятти (приб. 22:10);
    • № 7130/7129 сообщением Тольятти (отпр. 20:11) – Самара (приб. 22:06).

    Отменяются пригородные поезда:

    • № 6322/6321 сообщением Самара (отпр. 13:05) – Курумоч (приб. 14:31);
    • № 6308/6307 сообщением Курумоч (отпр. 15:33) – Самара (приб. 16:01);
    • № 6316/6315 сообщением Курумоч (отпр. 18:22) – Самара (приб. 19:49);
    • № 7381 сообщением Жигулевское Море (отпр. 21:50) – Жигулевск (приб. 22:06).

    Кроме того, 30 января поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр. 15:36) – Жигулевск (приб. 15:52) поедет по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр. 16:15 – Могутовая (16:26,5-16:27,5) – Жигулевск (приб. 16:31).

    31 января отменяются электропоезда «Ласточка»:

    • № 7112/7111 сообщением Самара (отпр. 8:12) – Тольятти (приб. 10:11);
    • № 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр. 10:31) – Самара (приб. 12:27).

    Отменяется пригородный поезд:

    № 6328/6327 сообщением Царевщина (отпр. 6:23) – Самара (приб. 7:27).

    ТЭГИ:
    В Самарской области изменится расписание электричек

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре Zara и Bershka возобновят свою работу под новыми брендами
    К такому договору пришли владелец торгового комплекса «Космопорт» (ООО «Виктор и Ко Мега Парк») и российские структуры, которые ранее принадлежали […]

    Новости

    Самарские общественники контролируют качество сезонных работ на улично-дорожной сети, обновленной на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги»
    Обеспечение безопасного бесперебойного движения по улично-дорожной сети – одна из приоритетных задач городских властей и профильных служб, в зоне ответственности […]

    Новости

    В самарском Курумоче составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний за 2022 год
    При составлении сводной таблицы учитывались регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпании разделили на три группы: зарубежные и российские, выполнившие от 360 перелетов […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации