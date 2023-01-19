Новый график будет действовать 30 и 31 января из-за ремонта контактной сети Куйбышевской железной дороги.
Как сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании, изменится расписание электричек на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск.
30 января отменят электропоезда «Ласточка»:
Отменяются пригородные поезда:
Кроме того, 30 января поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр. 15:36) – Жигулевск (приб. 15:52) поедет по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр. 16:15 – Могутовая (16:26,5-16:27,5) – Жигулевск (приб. 16:31).
31 января отменяются электропоезда «Ласточка»:
Отменяется пригородный поезд:
№ 6328/6327 сообщением Царевщина (отпр. 6:23) – Самара (приб. 7:27).
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