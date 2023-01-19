Новый график будет действовать 30 и 31 января из-за ремонта контактной сети Куйбышевской железной дороги.

Как сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании, изменится расписание электричек на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск.

30 января отменят электропоезда «Ласточка»:

№ 7120/7119 сообщением Самара (отпр. 14:00) – Тольятти (приб. 15:57);

№ 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр. 10:31) – Самара (приб. 12:27);

№ 7128/7127 сообщением Самара (отпр. 20:15) – Тольятти (приб. 22:10);

№ 7130/7129 сообщением Тольятти (отпр. 20:11) – Самара (приб. 22:06).

Отменяются пригородные поезда:

№ 6322/6321 сообщением Самара (отпр. 13:05) – Курумоч (приб. 14:31);

№ 6308/6307 сообщением Курумоч (отпр. 15:33) – Самара (приб. 16:01);

№ 6316/6315 сообщением Курумоч (отпр. 18:22) – Самара (приб. 19:49);

№ 7381 сообщением Жигулевское Море (отпр. 21:50) – Жигулевск (приб. 22:06).

Кроме того, 30 января поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр. 15:36) – Жигулевск (приб. 15:52) поедет по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр. 16:15 – Могутовая (16:26,5-16:27,5) – Жигулевск (приб. 16:31).

31 января отменяются электропоезда «Ласточка»:

№ 7112/7111 сообщением Самара (отпр. 8:12) – Тольятти (приб. 10:11);

№ 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр. 10:31) – Самара (приб. 12:27).

Отменяется пригородный поезд:

№ 6328/6327 сообщением Царевщина (отпр. 6:23) – Самара (приб. 7:27).