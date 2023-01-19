В телемедицинскую экосистему входит программное обеспечение, комплекс с приборами для измерения показателей пациентов, а также консультации в формате «врач-врач» и «врач-пациент». Об этом пишет пресс-служба вуза со ссылкой на издание «Газета.ru».

Комплексы появятся в медицинских кабинетах промышленных предприятий. На первом этапе специалист проведет скрининг и проанализирует полученные данные. Затем по необходимости врач проведет телемедицинскую консультацию, чтобы определить, нужен ли пациенту очный осмотр для дальнейшего лечения.

Таким образом, комплексы помогут вовремя выявить или предотвратить различные заболевания, а руководству предприятий — уменьшить заболеваемость среди работников и сохранить производительность труда.