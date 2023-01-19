В Самаре все желающие могут окунуться в крещенские купели. Накануне праздника, поздним вечером 18 января, глава города Елена Лапушкина еще раз вместе с начальником главного управления МЧС России по Самарской области Олегом Бойко проверила, как организована купель на Полевом спуске.

— Место подготовлено в соответствии с требованиями безопасности. Организовано дежурство спасателей, полиции и медиков — более 110 человек и 22 единиц техники обеспечивают безопасность на Полевом спуске, — сообщила глава Самары в своем телеграм-канале вечером 18 января.

Дежурство экстренных служб продолжалось всю ночь и продлится сегодня, 19 января, до 18:00.