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    Глава Самары Елена Лапушкина 18 января убедилась в безопасности крещенских купелей

    19.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Глава Самары Елена Лапушкина 18 января убедилась в безопасности крещенских купелей

    В Самаре все желающие могут окунуться в крещенские купели. Накануне праздника, поздним вечером 18 января, глава города Елена Лапушкина еще раз вместе с начальником главного управления МЧС России по Самарской области Олегом Бойко проверила, как организована купель на Полевом спуске.

    — Место подготовлено в соответствии с требованиями безопасности. Организовано дежурство спасателей, полиции и медиков — более 110 человек и 22 единиц техники обеспечивают безопасность на Полевом спуске, — сообщила глава Самары в своем телеграм-канале вечером 18 января.

    Дежурство экстренных служб продолжалось всю ночь и продлится сегодня, 19 января, до 18:00.

    Глава Самары Елена Лапушкина 18 января убедилась в безопасности крещенских купелей
    Глава Самары Елена Лапушкина 18 января убедилась в безопасности крещенских купелей
    ТЭГИ:
    Глава Самары Елена Лапушкина 18 января убедилась в безопасности крещенских купелей

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