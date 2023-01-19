В Самаре продолжается реализация нацпроектов. Глава города Елена Лапушкина сегодня в Промышленном районе проверила ход строительства детского сада. Напомним, что новое дошкольное учреждение возводится по нацпроекту «Демография» и рассчитано на 240 мест, 80 из которых для малышей до трех лет.

— Даже сильные морозы, которые были в Самаре в начале января, не стали причиной остановки строительства – продолжались внутренние работы. Сегодня строительство идет в полную силу: на объекте работают 40 человек, пять единиц техники, — сообщила глава города в своем телеграм-канале.

Елена Лапушкина также отметила, что в прошлом году благодаря нацпроекту «Демография» открылись два новых детских сада в Октябрьском и Кировском районах, а за предыдущие пять лет благодаря федеральной и региональной поддержке построено семь дошкольных учреждений.

— Сегодня в Самаре дети от трех до семи лет обеспечены местами в детских садах. Благодаря реализации нацпроектов мы приближаемся к решению задачи, поставленной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным — до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, — заключила глава Самары.

Фотография: https://t.me/s/e_lapushkina