В понедельник, 16 января, театр «Светлячок» представил гостям спектакль «Звездный мальчик». Перед началом представления в фойе организовали дискотеку, а гостей развлекали ростовые куклы. Затем ребята смогли стать участниками подвижных игр и ответили на вопросы викторины. Председатель городской организации инвалидов Инна Бариль рассказала, что мероприятие стало уникальным, потому что создателями и артистами являются многодетные мамы.

Сценарий, куклы, звуковое оформление и декорации к спектаклю были созданы артистами, сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов.

– Наш коллектив образован в 2005 году как христианский кукольный театр. В его составе восемь человек. У нас нет профессионалов, мы все любители, у которых есть огромное желание творить добро, нести радость ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – рассказала руководитель коллектива Елена Пархоменко. – Первоначально мы ставили спектакли для своих деток, а потом стали посещать больницы, интернаты, детские дома. Конечно, в первую очередь выступаем в Самаре, но бывали со своими постановками и в других городах. Очень радует, что дети хорошо нас принимают.



