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    Мошенники рассылают фейковые сообщения о блокировке от имени Роскомнадзора

    20.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Мошенники рассылают фейковые сообщения о блокировке от имени Роскомнадзора

    Недостоверные предупреждения получили компании и представители власти, сообщает информационный портал 63.ru.

    Рассылка происходила от имени Роскомнадзора, она содержала уведомления о блокировке ресурсов и выявлении на сайтах запрещенных материалов. С 17 января такого рода сообщения получили различные компании и представители органов государственной власти. Самое главное, что для определения конкретного ресурса, нарушившего закон, предлагалось перейти по неизвестной ссылке.

    Специалисты предупреждают, что отличить фальшивое предупреждение можно по некорректной форме обращения в письме и отсутствию специальной электронной подписи.

    ТЭГИ:
    Мошенники рассылают фейковые сообщения о блокировке от имени Роскомнадзора

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