Недостоверные предупреждения получили компании и представители власти, сообщает информационный портал 63.ru.

Рассылка происходила от имени Роскомнадзора, она содержала уведомления о блокировке ресурсов и выявлении на сайтах запрещенных материалов. С 17 января такого рода сообщения получили различные компании и представители органов государственной власти. Самое главное, что для определения конкретного ресурса, нарушившего закон, предлагалось перейти по неизвестной ссылке.

Специалисты предупреждают, что отличить фальшивое предупреждение можно по некорректной форме обращения в письме и отсутствию специальной электронной подписи.