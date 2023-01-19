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    В Самаре в поселке Управленческий может появиться площадка для выгула собак «Счастливый пес»

    19.01.2023

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    В Самаре в поселке Управленческий может появиться площадка для выгула собак "Счастливый пес"

    Сегодня в районе стартовали общественные обсуждения проекта на участие в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы.

    «Счастливый пес» — создание площадки для выгула и дрессировки собак между сквером имени Н.Д.Кузнецова и ул.имени академика Н.Д.Кузнецова, д.32

    Проект выбран согласно запросу населения и направлен на улучшение качества городской среды.

    Площадка не только повысит уровень комфорта жителей, но и создаст базу для развития культурного уровня населения через удовлетворение их запросов, а именно даст возможность для организации выставок собак и тематических мероприятий.

    Фото автора

    ТЭГИ:
    В Самаре в поселке Управленческий может появиться площадка для выгула собак "Счастливый пес"

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