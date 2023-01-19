Охотников попросили в ближайшее время сдать свои официальные разрешения, сообщает информационный портал samara.kp.

В Самарской области уже запретили охоту на водоплавающую, степную, половую, болотно-луговую пернатую дичь. С 10 января закрыт сезон добычи сибирской косули. После объявленных официальных дат владельцы должны будут в течение 20 дней сдать свои разрешения на охоту пернатой дичи и в течение 10 дней после окончания сроков на косулю.

Последний срок сдачи разрешений – 20 января 2023 года. Также необходимы сведения о всех добытых животных.