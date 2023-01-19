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    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 19 января

    19.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 19 января

    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.

    Вермишель по 48,72 рубля за килограмм можно купить в «Ашане» в Советском районе.

    Белокочанную капусту по цене 16 рублей в «Магните» в Куйбышевском районе.

    Килограмм картошки по 19 рублей выгодней всего брать в «Магните» в Куйбышевском районе.

    Гречка стоит 58,87 рубля в «Пятерочке» в Кировском районе.

    Килограмм курицы в «Пятерочке» в Кировском районе обойдется в 129,99 рубля.

    Подсолнечное масло стоит 75,55 рубля за литр в «Магните» в Куйбышевском районе.

    Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности — 39,44 рубля за литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Мука пшеничная стоит 26 рублей за килограмм в «Магните» в Куйбышевском районе.

    Сахар-песок — 52,99 рубля за килограмм в «Пятерочке» в Кировском районе.

    Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 33,32 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Десяток куриных яиц стоят 56 рублей в «Ленте» в Железнодорожном районе.

    Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.

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    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 19 января

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