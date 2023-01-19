Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.

Вермишель по 48,72 рубля за килограмм можно купить в «Ашане» в Советском районе.

Белокочанную капусту по цене 16 рублей в «Магните» в Куйбышевском районе.

Килограмм картошки по 19 рублей выгодней всего брать в «Магните» в Куйбышевском районе.

Гречка стоит 58,87 рубля в «Пятерочке» в Кировском районе.

Килограмм курицы в «Пятерочке» в Кировском районе обойдется в 129,99 рубля.

Подсолнечное масло стоит 75,55 рубля за литр в «Магните» в Куйбышевском районе.

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности — 39,44 рубля за литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Мука пшеничная стоит 26 рублей за килограмм в «Магните» в Куйбышевском районе.

Сахар-песок — 52,99 рубля за килограмм в «Пятерочке» в Кировском районе.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 33,32 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Десяток куриных яиц стоят 56 рублей в «Ленте» в Железнодорожном районе.

Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.