Что поможет не сдаваться обстоятельствам и годам? Как научиться выходить из расслабляющей и убаюкивающей зоны комфорта, чтобы всегда быть в тонусе и не терять азарта, интереса к жизни? «СГ» начинает серию публикаций о самарцах, о командах единомышленников, которые нашли свои ответы на эти вопросы.

О самарском клубе закаливания и зимнего плавания «Белый медведь» наслышаны многие горожане. Кто гуляет по волжской набережной в районе Полевого спуска, тот знает место дислокации вагончика, ставшего кают-компанией для любителей моржевания. В любую погоду сюда приходят те, кто получает удовольствие от бодрящей ледяной воды, научился заряжаться от нее энергией, здоровьем и позитивом.

Клубу уже больше 40 лет. Все годы приверженцы моржевания окунались в прорубь, весело, с выдумкой, проводили вместе праздники, а в прошлом году решили осваивать новое направление. Зимнее плавание в открытой воде на разные дистанции — от 50 до 500 м. В конце ноября во время традиционного открытия сезона самарцы провели первый малый чемпионат. Он показал: наши моржи могут совершать, казалось бы, невозможное. На старты сразу же вышло рекордное количество участников всех возрастов с разным стажем закалки. И уже через три недели после малых городских состязаний команда из десяти самарских «белых медведей» отправилась в Нефтекамск. Там проходил 2-й открытый чемпионат этого города и Кубок Республики Башкортостан по зимнему плаванию.

Самарцев пригласили поучаствовать в заплывах, а они не просто других посмотрели и попробовали себя показать, но и завоевали на нескольких дистанциях в разных возрастных группах 26 медалей. Семь золотых, 11 серебряных, остальные — «бронза». Средний возраст нашей команды примерно 40 лет. Но, например, Татьяна Никифорова проплыла дистанцию в 50 метров в возрастной категории 60+. Ей 64 года. Выясняется, что пенсионное удостоверение не помеха закаливанию холодной водой.

Соревнования проходили на озере Светлое. Организаторы — активисты спортивного клуба «Железный варяг» — прорубили во льду дорожки для заплывов. На них и шли удивительные баталии, которые доказывали, что возможности человеческого организма намного шире, чем мы привыкли считать. Участники — не профессиональные спортсмены, а просто любители моржевания — проплывали дистанции в 50, 100, 200, 300 и даже 450 м. На старты вышли представители из Нефтекамска, Уфы, Нижневартовска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Самары.

Нашу команду возглавлял председатель клуба «Белый медведь» Рашит Хаметов. Он, кстати, в прошлом году на общих сборах и подбросил идею: давайте не просто окунаться в ледяную воду, а осваивать дистанции зимнего плавания. Инициативу поддержали, народ загорелся новым почином, и вот уже появились результаты. В Нефтекамске сам председатель получил две серебряные медали на дистанциях в 100 и 200 м и «золото» на самом протяженном заплыве в 450 м.

— «Белые медведи» из Самары выступили достойно. Особый командный дух, подготовка, настрой, стремление к победе помогли показать отличные результаты, — отметил Хаметов. — О самарских моржах в других регионах прежде мало кто слышал. Мы как бы варились в собственном соку. А теперь вышли на новый уровень, появилось много друзей-единомышленников в пяти городах страны. И нас уже позвали в Уфу на чемпионат России по зимнему плаванию. Он пройдет в середине февраля. Думаю, соберем еще большую самарскую команду. Ведь в последние пару лет в наш клуб приходит много молодежи и людей среднего возраста. Широкая агитация подобной системы закаливания приносит свои плоды. Люди поняли ценность здоровья, которое добывается не в аптеках, а прежде всего работой над собой, над раскрытием возможностей организма.

«Белые медведи» из Самары осваивают новые рубежи. И прорубь под Полевым спуском впервые за 40 лет сделали не традиционную квадратную, чтобы только окунуться, а удлиненную семиметровую — для тренировочных заплывов.

В апреле 2022 года приказом минспорта РФ зимнее плавание официально внесено в реестр спортивных дисциплин.

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