19.01.2023
588
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения объекта электросетевого хозяйства регионального значения –Электросетевой комплекс «ПС 110 кВ Томашев Колок, с кадастровым номером 63:01:0340010:1621» в отношении частей следующих земельных участков: 63:01:0000000:2307 (Самарская область, г. Самара, Промышленный район, от ул. Мичурина до АЗС № 115 «Юкос»), 63:01:0000000:35546 (Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Советский, Промышленный районы, улица Ново-Вокзальная), 63:01:0711003:519 (Самарская область, г.Самара, Промышленный район, Московское шоссе, 236 «а»), 63:01:0711003:525 (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Силовая, дом 9, Управление Самарских электрических сетей), 63:01:0711003:526 (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ПС «Т. Колок» 110/35/6 кВ, Московское шоссе, 238 а), 63:01:0711003:6 (Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, дом 236), 63:01:0711003:798 (Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Силовая)
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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