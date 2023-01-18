Официальное опубликование

Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 14822 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская

Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 14822 кв.м в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных […]