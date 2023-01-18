19.01.2023
592
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения объекта электросетевого хозяйства регионального значения –Электросетевой комплекс «ПС «Винтай» с кадастровым номером 63:01:0342003:519» в отношении частей следующих земельных участков: 63:01:0000000:31093 (Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество, квартал №82, выделы 12,26, квартал №101, выделы 1-6,48), 63:01:0342003:501 (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Гаражная, д. 5А, «ПС Винтай»), 63:01:0000000:34313 (Самарская область, городской округ Самара, Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество, кварталы №18, 26, 27, 28, 35, 36, 46-48, 61, 62, 82, 83, 101-103, 119-123, 132-140, 143-148)
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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