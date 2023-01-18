    Поиск

    Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения: «Электросетевой комплекс ПС 35 Солнечная» в отношении некоторых земельных участков

    19.01.2023

    600

    Автор:

    Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения: «Электросетевой комплекс ПС 35 Солнечная» в отношении следующих земельных участков: 63:06:0302011:1819 (Самарская область, г. Отрадный, ул. Сабирзянова, 10-Б), 63:06:0302011:3130 (Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская), 63:06:0302011:3142 (Самарская область, г. Отрадный, ул. Сабирзянова, д.10Б), 63:06:0302011:8 (Самарская область, г Отрадный, ул. Сабирзянова, д 14-A)

    Клиническая

    Кротовка

    Кряжская

    Полевая

    Солнечная

    Стадион

    ТЭГИ:
    Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения: «Электросетевой комплекс ПС 35 Солнечная» в отношении некоторых земельных участков

    Читайте также:

    Официальное опубликование

    Постановление Администрации городского округа Самара №1225 от 29.12.2022 г.
    Постановление Администрации городского округа Самара №1225 от 29.12.2022 г. «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными […]

    Официальное опубликование

    Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 14822 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская
    Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 14822 кв.м в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных […]

    Официальное опубликование

    Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 10499 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская
    Сообщение об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 10499 кв.м в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации