19.01.2023
600
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения: «Электросетевой комплекс ПС 35 Солнечная» в отношении следующих земельных участков: 63:06:0302011:1819 (Самарская область, г. Отрадный, ул. Сабирзянова, 10-Б), 63:06:0302011:3130 (Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская), 63:06:0302011:3142 (Самарская область, г. Отрадный, ул. Сабирзянова, д.10Б), 63:06:0302011:8 (Самарская область, г Отрадный, ул. Сабирзянова, д 14-A)
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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