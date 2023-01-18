Грузинский ресторан «Пахвали» приглашает самарцев выгодно пообедать. Повара создали пять наборов блюд на каждый день недели. В первый входит бургер с цыпленком, картофельные дольки и чай (490 рублей), во второй — пхали из свеклы, говядина в перечном соусе, пирожное «Картошка» и грузинский чай (690 рублей), в третий — рулетики из баклажанов, куриный суп, хинкали со свининой и говядиной, чай клубника с дыней (390 рублей). Четвертое комбо объединило борщ, хинкали с цыпленком, ягодный тарт и морс (390 рублей), а пятое — хинкали с цыпленком, хачапури по-аджарски и клюквенный морс (490 рублей). Предложение действует с 10:00 до 18:00.