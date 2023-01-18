18.01.2023
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Грузинский ресторан «Пахвали» приглашает самарцев выгодно пообедать. Повара создали пять наборов блюд на каждый день недели. В первый входит бургер с цыпленком, картофельные дольки и чай (490 рублей), во второй — пхали из свеклы, говядина в перечном соусе, пирожное «Картошка» и грузинский чай (690 рублей), в третий — рулетики из баклажанов, куриный суп, хинкали со свининой и говядиной, чай клубника с дыней (390 рублей). Четвертое комбо объединило борщ, хинкали с цыпленком, ягодный тарт и морс (390 рублей), а пятое — хинкали с цыпленком, хачапури по-аджарски и клюквенный морс (490 рублей). Предложение действует с 10:00 до 18:00.
На этой неделе в ресторанах можно попробовать новые вариации уже знакомых блюд. В «Дари-Дури» появились чебуреки XXL, жареные хинкали и хинкали, вареные в вине с семгой или креветкой. В «Гастромании» повара решили поэкспериментировать и добавили в меню блюдо Кацу сандо. Это сэндвич с котлетой из марлина, креветок и краба, с пряным соусом тонкацу, овощным салатом, заправленным японским майонезом с соусом шисо. В «Кэрри» заглядывайте, чтобы окунуться в детство. На витрине ресторана найдете шоколадную колбасу с печеньем или маршмеллоу.
19 января в 19:30 в ресторане «Ливингстон» пройдет интерактивная игра-дегустация вина. Бренд бар-менеджер Александр Булавцев проведет слепую дегустацию вин и закусок. Победителю, угадавшему большинство напитков, вручат специальный приз. Стоимость участия — 2 500 рублей. Записаться можно по телефону 205-65-00.
Спешите в «Чиполучо» любители готовки и итальянской кухни. Профессиональный повар научит вас готовить ньокки с курицей и грибами, а также авторский глинтвейн. Мастер-класс состоится 25 января в 18:00. Стоимость участия — 650 рублей. Бронь мест по телефону 973-72-99.
26 января пивной ресторан «Beerократия» отмечает два года с момента своего открытия. Гостей будут ждать живая музыка, специальное мясное меню от шефа (бараньи ноги из печи) и пивной торт. Баварская вечеринка начнется в 20:00. Занимайте себе место по телефону 993-83-37.
«Джонни Ву» запускает конкурс в честь китайского нового года. Чтобы выиграть утку по-пекински от шефа, вам надо заказать блюдо на сайте ресторана или по телефону 267-26-72. Это нужно сделать в период с 16 января по 3 февраля. В конкурсе участвуют чеки от 1 500 рублей без учета стоимости доставки. Победителя объявят 4 февраля.
Фотографии из соцсетей заведений
Фото обложки: unsplash.com Luisa Brimble
Кухмистерская
Кухмистерская
Кухмистерская
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