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    Кухмистерская: винное казино, комбо-обеды и день рождения ресторана

    18.01.2023

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    Кухмистерская: винное казино, комбо-обеды и день рождения ресторана

    Грузинская, итальянская, баварская — кухни этой недели, которые не оставят вас равнодушными. Выбирайте, что душе угодно: выгодные обеды с хинкали, мастер-класс по ньокки, розыгрыш утки по-пекински или день рождения «Beeroкратии».

    Комбо-обеды

    Кухмистерская: винное казино, комбо-обеды и день рождения ресторана

    Грузинский ресторан «Пахвали» приглашает самарцев выгодно пообедать. Повара создали пять наборов блюд на каждый день недели. В первый входит бургер с цыпленком, картофельные дольки и чай (490 рублей), во второй — пхали из свеклы, говядина в перечном соусе, пирожное «Картошка» и грузинский чай (690 рублей), в третий — рулетики из баклажанов, куриный суп, хинкали со свининой и говядиной, чай клубника с дыней (390 рублей). Четвертое комбо объединило борщ, хинкали с цыпленком, ягодный тарт и морс (390 рублей), а пятое — хинкали с цыпленком, хачапури по-аджарски и клюквенный морс (490 рублей). Предложение действует с 10:00 до 18:00.

    Адрес: Дыбенко, 30

    Новые блюда

    Кухмистерская: винное казино, комбо-обеды и день рождения ресторана

    На этой неделе в ресторанах можно попробовать новые вариации уже знакомых блюд. В «Дари-Дури» появились чебуреки XXL, жареные хинкали и хинкали, вареные в вине с семгой или креветкой. В «Гастромании» повара решили поэкспериментировать и добавили в меню блюдо Кацу сандо. Это сэндвич с котлетой из марлина, креветок и краба, с пряным соусом тонкацу, овощным салатом, заправленным японским майонезом с соусом шисо. В «Кэрри» заглядывайте, чтобы окунуться в детство. На витрине ресторана найдете шоколадную колбасу с печеньем или маршмеллоу.

    Адреса:
    Дачная, 2к2
    Арцыбушевская, 45
    Московское шоссе, 252

    Винное казино

    Кухмистерская: винное казино, комбо-обеды и день рождения ресторана

    19 января в 19:30 в ресторане «Ливингстон» пройдет интерактивная игра-дегустация вина. Бренд бар-менеджер Александр Булавцев проведет слепую дегустацию вин и закусок. Победителю, угадавшему большинство напитков, вручат специальный приз. Стоимость участия — 2 500 рублей. Записаться можно по телефону 205-65-00.

    Адрес: Ново-Садовая, 106Г

    Мастер-класс

    Кухмистерская: винное казино, комбо-обеды и день рождения ресторана

    Спешите в «Чиполучо» любители готовки и итальянской кухни. Профессиональный повар научит вас готовить ньокки с курицей и грибами, а также авторский глинтвейн. Мастер-класс состоится 25 января в 18:00. Стоимость участия — 650 рублей. Бронь мест по телефону 973-72-99.

    Адрес: Южное шоссе, 5

    День рождения ресторана

    Кухмистерская: винное казино, комбо-обеды и день рождения ресторана

    26 января пивной ресторан «Beerократия» отмечает два года с момента своего открытия. Гостей будут ждать живая музыка, специальное мясное меню от шефа (бараньи ноги из печи) и пивной торт. Баварская вечеринка начнется в 20:00. Занимайте себе место по телефону 993-83-37.

    Адрес: Галактионовская, 132

    Розыгрыш утки

    Кухмистерская: винное казино, комбо-обеды и день рождения ресторана

    «Джонни Ву» запускает конкурс в честь китайского нового года. Чтобы выиграть утку по-пекински от шефа, вам надо заказать блюдо на сайте ресторана или по телефону 267-26-72. Это нужно сделать в период с 16 января по 3 февраля. В конкурсе участвуют чеки от 1 500 рублей без учета стоимости доставки. Победителя объявят 4 февраля.

    Адрес: Красноармейская, 1А

    Фотографии из соцсетей заведений
    Фото обложки: unsplash.com Luisa Brimble

    ТЭГИ:
    Кухмистерская: винное казино, комбо-обеды и день рождения ресторана

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