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    В Самаре может появиться площадка для занятий экстремальными видами спорта

    18.01.2023

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    В Самаре может появиться площадка для занятий экстремальными видами спорта

    Этот вопрос обсудили во вторник, 17 января, во время личного приема самарцев главой города Еленой Лапушкиной.

    Житель города Александр Мирошниченко обратился к мэру по поводу создания в Самаре площадки для занятий экстремальными видами спорта на профессиональном уровне. Речь идет о велосипедном спорте, BMX, катании на скейтбордах и самокатах.

    Присутствовавший на встрече руководитель департамента спорта Дмитрий Чеканов пояснил, что для этих целей в Самаре обустроены площадки в сквере имени Александра Невского, в парке «Воронежские озера», в Струковском саду, а также на Московском шоссе, 24 км, дом 5, улице академика Кузнецова, 2а и проспекте Ленина, 14а.

    Также на встрече рассмотрели обращения самарцев по поводу присвоения домам категории аварийных. Один из них находится в Советском районе на площадке, включенной в договор развития застроенной территории. У жильцов возникли вопросы по дальнейшей судьбе здания. Елена Лапушкина дала поручение дать необходимые пояснения собственникам.

    Дом № 10 на улице Венцека тоже признали аварийным. Однако жители не согласны с этим решением. По их словам, здание находится в нормальном состоянии, а у экспертов вызывает вопросы состояние лишь деревянного пристроя. Кроме того, собственники переживают, что его снесут для застройки.

    – Ваш дом находится в границах исторического поселения. На этой территории действуют более жесткие регламенты, а сам дом является объектом культурного наследия, поэтому он должен быть защищен. Прошу главу Самарского района и сотрудников профильного департамента подробно разобраться в ситуации и при необходимости выйти на повторную экспертизу, – подчеркнула Елена Лапушкина.

    Фото обложки: администрация Самары

    ТЭГИ:
    В Самаре может появиться площадка для занятий экстремальными видами спорта

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