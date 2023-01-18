Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Чтобы в самом начале определиться с понятиями, в Доме журналиста провели круглый стол «Наставничество в культуре — это возможно?» Его участниками стали педагоги и студенты, видные деятели культуры и искусства.

Сергей Голубков, доктор филологических наук, профессор Самарского университета имени Королева:

— Культура связана с разными формами деятельности. Например, писательство — индивидуальный труд, а театр и кинематограф — коллективный. Поэтому и говорить нужно о каждом в отдельности.

Слово «наставничество» для меня имеет казенный оттенок, связанный с управлением, контролем. Мне более приятно понятие «судьбоносная встреча». Тут можно вспомнить Владимира Короленко, который многое подсказал Максиму Горькому, и Максимилиана Волошина, от которого получили колоссальную творческую подпитку Алексей Толстой, Саша Черный, Владимир Набоков. Василию Шукшину повезло встретить режиссера Михаила Ромма. И таких примеров много. Это уникальное событие происходит стихийно. Но всегда вокруг «властителей дум» возникает некое поле притяжения, питательная среда, в которой могут обогащать свой опыт молодые дарования.

Наставничество ценно не в плане назидания: «Делай как я», а как пример, которому хочется следовать.

Яков Роткович (литературовед, преподаватель Куйбышевского педагогического института — прим. авт.) изучал историю педагогики — высшие ее образцы. Это лучше действует на молодого учителя, чем рецептурная методика: столько-то минут на опрос, столько-то на обсуждение.

Критика тоже выполняет наставническую функцию. С одной стороны, она ориентирует, с другой — устанавливает ценности. Автор должен писать так, чтобы текст был понятен и его коллеге, и массовому читателю. Прозаик, например, может возомнить себя драматургом, а это не так. И здесь велика роль критика как наставника. В том случае, конечно, когда к словам со стороны захотят прислушаться.

Семья по определению является институтом наставничества. Влияние возникает чаще всего опосредованно. Когда маленький ребенок заходит в кабинет отца, видит непонятные книжки, лежащие на столе, золоченые корешки на полках, и привстает на цыпочки в этом непонятном мире взрослых.

Ирина Цветкова, председатель областной организации Союза журналистов России:

— У всех нас были наставники, мы благодарны им до сих пор. И общение происходит в обе стороны. Наставничество было, есть и будет в независимости от того, делать на этом акцент или нет.

Ирина Лукьянова, главный редактор издания «Свежая газета. Культура»:

— Для меня и моего окружения фраза: «У нас с тобой одни учителя» всегда означала: «Мы с тобой одной крови».

Ираида Миронова, заместитель директора агентства социокультурных технологий:

— Мне нравится сегодняшняя дискуссия даже тем, что мы употребляем такие термины, как «культурное поле», «традиции». Художественное образование в Самарской области не теряет морально-нравственных ориентиров. Например, в сфере музыкальной педагогики у нас есть имя Дмитрия Шаталова, который создал не только баянную, но и педагогическую и управленческую школу. Его принципы продолжают жить, помогают нам развиваться. Задача заключается в том, чтобы ученик получил культурную основу, связанную в первую очередь с традицией.

В понедельник, 23 января, мы открываем единую методическую креативную неделю всех школ искусств Самарской области именно по вопросу педагогов-наставников. В частности, будем разбирать роль родителей. Мы не можем воспитать ребенка только силами школы.

Александр Мальцев, режиссер, и.о. заведующего кафедрой театральной режиссуры, доцент института культуры:

— Творчество невозможно без наставничества. Оно начинается задолго до того, как студент поступает в вуз. И не заканчивается после выпуска. Как главный режиссер театра «Мастерская» я продолжаю шефствовать над ними в нашей труппе.

Возраст в наставничестве не важен. Взаимообмен может происходить и между школьниками, и между студентами. Зато для наставника очень важна этика и понятие вкуса. Можно наставить так, что потом не переставишь. Это огромная ответственность — взять на себя заботу о другом человеке и вести его вперед.

Наставничество — не разовая акция, а процесс. Когда после выпуска из института, где моим педагогом был Юрий Долгих, я пришел в театр «СамАрт», он всегда был рядом. И до сих пор мы поддерживаем связь.

Дарья Арутчева, дизайнер, и.о. заведующего кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства, профессор СГИК:

— В давние времена подмастерье не просто учился у мастера, но жил в его доме и впитывал культуру быта. Наставник — это как второй отец, вторая мать.

Александра Манахова-Седова, IV курс (выпускник) кафедры хорового и сольного народного пения СГИК, лауреат престижных конкурсов, лауреат Золотой книги «Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области»:

— Институт — то место, где мы находим не преподавателей, а именно наставников. В школе дают базу, а в вузе оттачивают мастерство, помогают достичь высот.

Для меня как для народника главными наставниками являются бабушки — носители традиций. В творческом вузе дают базу, но человек сам выбирает, что тебе взять от преподавателей. Ты питаешься от окружающей среды, уподобляешься ей.

Светлана Жданова, журналист, член общественного совета издания «Свежая газета. Культура»:

— Назначение наставником девальвирует и опошляет саму идею. Наставничество — свобода, возможность проявить себя, не забывая при этом о понятиях добра и зла.