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    Самарцы могут стать участниками лыжного марафона «Сокольи горы 2023»

    18.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарцы могут стать участниками лыжного марафона «Сокольи горы 2023»

    Марафон пройдет 28 января в учебно-спортивном центре «Чайка» поселка Управленческий. Его организует в девятый раз департамент физической культуры и спорта администрации Самары при поддержке министерства спорта области.

    Трасса марафона проложена по лесным просекам в окрестностях Сокольих гор. Соревнования пройдут на дистанциях 3 км, 11 км, 17 км, 34 км и 50 км свободным стилем. В этом году впервые будет использована новая система хронометража. Ее отличие от предыдущей в том, что в режиме реального времени возможно слежение за участниками гонки, а персональный результат будет выслан на телефон по окончании соревнований.

    Участие в соревнованиях могут принять спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие допуск врача. Необходимо пройти регистрацию.

    Участникам выдадут стартовые пакеты по адресу: поселок Управленческий, ГАУ СО УСЦ «Чайка», верхняя поляна, лыжный комплекс 1, пресс-центр, второй этаж. Время выдачи: 26 января с 16:00 до 18:00, 27 января с 10:00 до 18:00 и 28 января с 8:30 до 10:30.

    ТЭГИ:
    Самарцы могут стать участниками лыжного марафона «Сокольи горы 2023»

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