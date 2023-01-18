В Самаре состоялось учредительное собрание регионального отделения Культурного фронта России. Инициаторы его создания собрались в минувшую пятницу в гарнизонном Доме офицеров.

Об этом общественном движении было заявлено в ноябре на уровне страны, на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Сейчас на многих территориях создаются его региональные отделения. Объединяются деятели культуры, образования, масс-медиа, чтобы единым фронтом пропагандировать, отстаивать идеи духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания.

Многие инициаторы создания самарского регионального отделения в нашей губернии хорошо известны. Это деятели культуры, ректоры профильных вузов, представители творческих союзов, религиозных конфессий, волонтерских организаций, общественных объединений, которые активно занимаются проектами по формированию нравственных ориентиров, гражданской идентичности, патриотизма.

— Мы ставим перед собой задачу продвигать истинные духовные ценности и ставить заслон деструктивным проявлениям в культуре, образовании, — подчеркнула единогласно утвержденная на собрании руководитель исполкома регионального отделения КФР, президент фонда развития детского кино Ольга Малинина. — К сожалению, в последние тридцать лет происходило размывание глубинных понятий нашей идентичности, таких как гордость за Отечество, семья, милосердие, чуткость, поддержка. А сегодня, в новой реальности, надо четко фиксировать и вычищать разрушающее, показывать путь к истинным созидательным задачам. Что называется, назрело.

— Еще одна тема, которой должно заняться новое движение, это поддержка участников спецоперации. Назвались фронтом — надо ему помогать. И, конечно, воевать здесь, в тылу, за образование и культуру, — считает начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко. — Наши артисты с первых же месяцев спецоперации начали формировать творческие бригады для выступления перед бойцами и ранеными в госпиталях. Это тоже направление активных действий.

Учредительное собрание утвердило устав нового объединения, который предварительно был разослан для ознакомления всем, кто готов влиться в общественное движение. Сформирован штаб, выбраны председатель и сопредседатели, члены ревизионной комиссии. И хотя еще предстоит пройти процедуру регистрации новой организации, уже начинается выработка плана действий. Среди них — поддержка актуальных патриотических, объединяющих, созидательных проектов, которым прежде по разным причинам не давали хода. База у нас в регионе есть серьезная — полторы тысячи учреждений культуры, 16 театров, пять концертных организаций, 80 только детских библиотек, не считая тех, которые рассчитаны на читателей всех возрастов. И это лишь часть площадок, которые можно и нужно задействовать, чтобы формировать общество не инфантильных потребителей, а активных, конструктивных и деятельных граждан своей страны.

В общероссийский центральный штаб Культурного фронта вошли первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, народный артист России Николай Бурляев, дирижер Валерий Гергиев, режиссеры Карен Шахназаров и Андрей Кончаловский, музыкант Юрий Башмет, писатель Захар Прилепин и многие другие известные деятели. Среди них и председатели творческих союзов — писателей России, художников, архитекторов.

Роскультфронт будет заниматься поддержкой проектов, реализующих цели государства по культурной политике и образованию; мониторингом процессов для недопущения деструктивной деятельности, направленной против нашей идентичности; формированием экспертного сообщества и законодательной базы в тесном взаимодействии с Госдумой.

Фотография автора