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    С помощью карты жителя Самарской области можно открыть «умный» домофон

    18.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    С помощью карты жителя Самарской области можно открыть «умный» домофон

    В среду, 18 января, представители сервиса и домофонной организации рассказали, как синхронизировать карту жителя Самарской области с домофоном, куда обращаться для ее приобретения и какие дополнительные бонусы можно получить.

    Отметим, что в Самаре установили почти три тысячи «умных» домофонов. Жители многоэтажек, подъезды которых оснащены ими, могут не волноваться из-за забытого дома ключа или отключившегося на морозе смартфона, в котором находится приложение. Новый альтернативный способ открытия двери — пластиковая карта жителя Самарской области. У нее есть бесплатная функция подключения к домофону.

    Сервис доступен только по ссылке card.samregion.ru. Там можно ознакомиться со всеми мерами поддержки граждан и понять, почему иметь карту выгодно.

    Карта жителя Самарской области стала активно внедряться с 2021 года. Ее основная аудитория — это пенсионеры. Однако появляется все больше держателей в возрасте 30-40 лет. Это связано с тем, что функционал карты постоянно расширяется. Например, она помогает оплатить проезд в общественном транспорте, гарантирует скидки у магазинов-партнеров, в кафе, гостиницах, позволяет получить государственные услуги в электронном виде. Разработчики надеются, что еще одним жирным плюсом станет функция ключа.

    Новая услуга для держателей карты предоставляется бесплатно при условии, если у абонента нет задолженности за домофон. Функция начнет работать в течение трех рабочих дней после момента подключения.

    ТЭГИ:
    С помощью карты жителя Самарской области можно открыть «умный» домофон

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