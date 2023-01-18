Приближается праздник Крещения. Уже сегодня для всех верующих православных – Крещенский Сочельник.

— Хочу еще раз обратить внимание всех, кто собирается встретить праздник погружением в крещенскую воду, – помните в первую очередь о своих безопасности и здоровье! — напомнила жителям глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

Она отметила, что в Самаре организована купель на Полевом спуске. Здесь будут дежурить сотрудники полиции, спасатели, медики. Согласно всем требованиям безопасности, там оборудовано освещение, установлены деревянные сходни и железные ограждения, дополнительные места для переодевания, пункты обогрева, где можно будет попить горячий чай. Кроме того, сегодня будет продлена работа общественного транспорта по маршрутам №61 и №261 до 00:00.

Также купели будут работать при трех храмах:

— в честь святого преподобного Сергия Радонежского на улице Черемшанской, 244А;

— в честь святителя Спиридона Тримифунтского на Советской Армии, 251Б;

— в честь Казанской иконы Божией Матери на Коммунистической, 1.

— Это официальные купели в Самаре в этом году. Погружение в других необорудованных и неприспособленных для этого местах, как и погружение в состоянии алкогольного опьянения, запрещено и опасно для жизни! — предупредила глава губернской столицы. — В Крещенский Сочельник от всей души желаю здоровья и благополучия всем жителям и гостям города, спокойствия и уюта в каждом доме!

Фотография:https://t.me/s/e_lapushkina