В пятницу, 20 января, в 19:00 в творческом пространстве Kowalski Club презентуют проект «Уколы анимации» (16+), пишет drugoigorod.ru. Он познакомит самарцев с короткометражками, созданными взрослыми для взрослых.
Ведущей проекта выступит Екатерина Куричева — сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов РФ, член ASIFA (международной ассоциации анимационных фильмов), руководитель, педагог детской киностудии «Печка».
В программе — «Новогодний сборник». В него войдут семь мультфильмов:
Вход свободный.
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