В пятницу, 20 января, в 19:00 в творческом пространстве Kowalski Club презентуют проект «Уколы анимации» (16+), пишет drugoigorod.ru. Он познакомит самарцев с короткометражками, созданными взрослыми для взрослых.

Ведущей проекта выступит Екатерина Куричева — сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов РФ, член ASIFA (международной ассоциации анимационных фильмов), руководитель, педагог детской киностудии «Печка».

В программе — «Новогодний сборник». В него войдут семь мультфильмов:

«Дубак», режиссер Анна Крицкая (Кинокомпания «Снега», Екатеринбург, 2017);

(Кинокомпания «Снега», Екатеринбург, 2017); «Колыбельная Бабы-Яги», режиссер Дарья Вяткина (Москва-Амстердам, 2022);

(Москва-Амстердам, 2022); «Грушепад», режиссер Леонид Шмельков (Estonian Academy of Arts, Эстония, 2017);

(Estonian Academy of Arts, Эстония, 2017); «Моя жизнь», режиссер Наталья Березовая (Argus International, Москва, 2000);

(Argus International, Москва, 2000); «Елки», режиссер Рим Шарафутдинов (ВГИК-Дебют, Москва, 2017);

(ВГИК-Дебют, Москва, 2017); «Носки большого города», режиссер Андрей Ушаков (Студия Ф.А.Ф. Интертейнмент, 2000);

(Студия Ф.А.Ф. Интертейнмент, 2000); «Горю», режиссер Антон Дьяков (Группа Гибкий Чаплинъ, 2022).

Вход свободный.