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    Самарцам покажут авторские короткометражные мультфильмы

    19.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарцам покажут авторские короткометражные мультфильмы

    В пятницу, 20 января, в 19:00 в творческом пространстве Kowalski Club презентуют проект «Уколы анимации» (16+), пишет drugoigorod.ru. Он познакомит самарцев с короткометражками, созданными взрослыми для взрослых.

    Ведущей проекта выступит Екатерина Куричева — сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов РФ, член ASIFA (международной ассоциации анимационных фильмов), руководитель, педагог детской киностудии «Печка».

    В программе — «Новогодний сборник». В него войдут семь мультфильмов:

    • «Дубак», режиссер Анна Крицкая (Кинокомпания «Снега», Екатеринбург, 2017);
    • «Колыбельная Бабы-Яги», режиссер Дарья Вяткина (Москва-Амстердам, 2022);
    • «Грушепад», режиссер Леонид Шмельков (Estonian Academy of Arts, Эстония, 2017);
    • «Моя жизнь», режиссер Наталья Березовая (Argus International, Москва, 2000);
    • «Елки», режиссер Рим Шарафутдинов (ВГИК-Дебют, Москва, 2017);
    • «Носки большого города», режиссер Андрей Ушаков (Студия Ф.А.Ф. Интертейнмент, 2000);
    • «Горю», режиссер Антон Дьяков (Группа Гибкий Чаплинъ, 2022).

    Вход свободный.

    ТЭГИ:
    Самарцам покажут авторские короткометражные мультфильмы

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