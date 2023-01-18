В районах Самары проходят совещания при участии управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ, ТСН, районных служб благоустройства, административных комиссий, а также управляющих микрорайонами по вопросам зимнего содержания территорий и очистки от снега и наледи кровель многоквартирных домов. Об этом сообщает администрация города.

Ответственным организациям напоминают о необходимости качественно и своевременно содержать вверенные им территории, а также оперативно устранять выявленные замечания. Особое внимание поручено уделить отработке сообщений горожан в социальных сетях.

Главы районов, в том числе при участии управляющих микрорайонами, следят за качеством выполняемых мероприятий на территориях. Параллельно ведется административная работа. При выявлении недобросовестных организаций районные административные комиссии, Государственная административно-техническая инспекция по благоустройству Самары составляют акты, которые направляются в прокуратуру и в ГЖИ.

Фото: администрация Самары