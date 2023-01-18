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    В Самаре ушел из жизни один из авторов закона об ОМС Владимир Шевский

    18.01.2023

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    В Самаре ушел из жизни один из авторов закона об ОМС Владимир Шевский

    Он скончался на 82-м году жизни.

    Владимир Шевский начал трудовой путь в 1965 году, став акушером-гинекологом в больнице Пирогова. С 1975 года он работал заместителем начальника главного управления здравоохранения, а после более 25 лет возглавлял экономическую службу областного отдела здравоохранения.

    Он был одним из авторов закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ», программы государственных гарантий медицинской помощи населению. Владимир Шевский участвовал в разработке и реализации нового хозяйственного механизма в здравоохранении.

    При непосредственном участии Владимира Шевского была создана концепция развития здравоохранения России. Он был удостоен звания «Заслуженный врач РСФСР» и награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР».

    Фото обложки: минздрав Самарской области

    ТЭГИ:
    В Самаре ушел из жизни один из авторов закона об ОМС Владимир Шевский

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