В Самаре на Волге ледовая поверхность образовалась только после наступления январских морозов. Как сообщают специалисты поисково-спасательной службы региона, она еще не вполне окрепла. В целом толщина льда на реках в Самарской области варьируется от шести до 70 см и во многих местах она меньше нормы.

По информации спасателей, около спуска на улице Первомайской толщина льда — от 20 до 25 сантиметров. Тем не менее, благодаря январскому похолоданию здесь удалось оборудовать купель.

На Поляне Фрунзе в первых 200 метрах от берега стоит лед толщиной 20 сантиметров. В 400 метрах от берега и в фарватере его толщина — 16 сантиметров.

На Красной Глинке лед прочнее — порядка 30 сантиметров.

