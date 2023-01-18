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    В Самаре спасатели определили толщину льда на Волге

    18.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре спасатели определили толщину льда на Волге

    В Самаре на Волге ледовая поверхность образовалась только после наступления январских морозов. Как сообщают специалисты поисково-спасательной службы региона, она еще не вполне окрепла. В целом толщина льда на реках в Самарской области варьируется от шести до 70 см и во многих местах она меньше нормы.

    По информации спасателей, около спуска на улице Первомайской толщина льда — от 20 до 25 сантиметров. Тем не менее, благодаря январскому похолоданию здесь удалось оборудовать купель.

    На Поляне Фрунзе в первых 200 метрах от берега стоит лед толщиной 20 сантиметров. В 400 метрах от берега и в фарватере его толщина — 16 сантиметров.

    На Красной Глинке лед прочнее — порядка 30 сантиметров.

    ТЭГИ:
    В Самаре спасатели определили толщину льда на Волге

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