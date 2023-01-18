Глава Самары Елена Лапушкина 18 января напомнила в своем телеграм-канале о важной исторической дате, к которой никто не может быть равнодушен. Восемьдесят лет назад в результате долгих ожесточенных боев было прорвано блокадное кольцо Ленинграда, что стало переломным моментом в битве за северную столицу. Блокада продержится еще чуть более года, но 18 января 1943 года сухопутная связь Ленинграда с остальной территорией страны была восстановлена.

— Жители блокадного Ленинграда мужественно сражались за Родину, за жизнь и справедливость. Продолжали трудиться, несмотря на невиданные испытания, голод и холод, бомбардировки и обстрелы, — подчеркнула Елена Лапушкина. — Память о событиях тех дней, о людях, стойко вынесших блокаду и освобождавших город, навсегда останется в наших сердцах.

Глава Самары отметила, что подвиг жителей и освободителей блокадного Ленинграда, как и подвиг всего советского народа, на фронте и в тылу сражавшегося за Победу в Великой Отечественной войне, — это наша история, которую мы будем хранить и передавать следующим поколениям.

— Сегодня в Самаре живет 88 защитников блокадного Ленинграда. Для каждого из нас вы являетесь примером стойкости и мужества, настоящей преданности и любви к Отчизне. Здоровья вам, долголетия и мирного неба над головой! — пожелала защитникам Елена Лапушкина.

Фотография: https://t.me/e_lapushkina