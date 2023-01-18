Городские власти изымут жилые площади и землю с гарантией расселения владельцев квартир, сообщает информационный портал sovainfo.

Кирпичное здание было построено в 1850 году в стиле позднего классицизма. Дворовое место на углу ул. Старо-Самарской (сейчас — Крупской) и Преображенской (сейчас — Водников) в 1870-х годах было в собственности у самарского мещанина И.А. Плотникова. Он смог получить официальное разрешение на возведение каменного дома с кухнями, террасами и кладовыми.

После Плотникова владелицей усадьбы стала его вдовствующая жена. К концу XIX века там расположился дом в два этажа, несколько каменных амбаров, лавка и прочее.

В 1912 году комплекс зданий перешел под владение Торгово-промышленного товарищества Н.Е. Башкирова. При советской власти в 1919 году они были национализированы, и помещения поделили на пять квартир. Чуть позже все хозяйственные строения Башкирова тоже были переделаны под жилую площадь.