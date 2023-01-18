Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Последний инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.

Как сообщает пресс-служба администрации Самары в телеграм-канале, в Ленинском районе приведут в порядок 13 дворов по следующим адресам:

Коммунистическая, 7;

Коммунистическая, 9;

Чернореченская, 2а, корп. 8;

Чернореченская, 3, корп. 8;

Чернореченская, 47;

Чернореченская, 49;

Маяковского, 12;

Садовая, 256;

Садовая, 210;

Ленинская, 196;

Ленинская, 200;

Красноармейская, 34;

Арцыбушевская, 167.

Уже выбрали победителя аукциона. С подрядчиком заключили контракт. В число работ войдут обновление внутриквартальных проездов, тротуарных дорожек, а также обустройство парковочных карманов. Во дворах установят малые архитектурные формы, скамейки и урны. Дизайн-проекты разработают при участии жителей.