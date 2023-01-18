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    В Ленинском районе Самары в этом году отремонтируют 13 дворов

    18.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Ленинском районе Самары в этом году отремонтируют 13 дворов

    Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Последний инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.

    Как сообщает пресс-служба администрации Самары в телеграм-канале, в Ленинском районе приведут в порядок 13 дворов по следующим адресам:

    • Коммунистическая, 7;
    • Коммунистическая, 9;
    • Чернореченская, 2а, корп. 8;
    • Чернореченская, 3, корп. 8;
    • Чернореченская, 47;
    • Чернореченская, 49;
    • Маяковского, 12;
    • Садовая, 256;
    • Садовая, 210;
    • Ленинская, 196;
    • Ленинская, 200;
    • Красноармейская, 34;
    • Арцыбушевская, 167.

    Уже выбрали победителя аукциона. С подрядчиком заключили контракт. В число работ войдут обновление внутриквартальных проездов, тротуарных дорожек, а также обустройство парковочных карманов. Во дворах установят малые архитектурные формы, скамейки и урны. Дизайн-проекты разработают при участии жителей.

    ТЭГИ:
    В Ленинском районе Самары в этом году отремонтируют 13 дворов

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