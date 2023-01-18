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    Жителей Самары приглашают принять участие в анонимном опросе «Твори добро»

    18.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Жителей Самары приглашают принять участие в анонимном опросе "Твори добро"

    Горожане могут рассказать о своем опыте добровольчества на портале «Госуслуги.Решаем вместе»,

    приняв участие в опросе «Твори добро» — добровольчество в вашей жизни по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/349571/.

    Об этой возможности напоминает глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

    — Два года коронавируса, события, связанные со специальной военной операцией, особенно ярко показали нам, как много в нашем городе добрых, отзывчивых людей, готовых прийти на помощь не только в силу служебного долга, но и по зову сердца, жертвуя при этом личным временем и силами, — отмечает Елена Лапушкина. — Добровольчество — не только помощь тем, кто нуждается, но и возможность саморазвития.

    Волонтерство позволяет встретить единомышленников, приобрести профессиональные навыки, повысить интеллектуальную и творческую активность, научиться эффективно действовать в нестандартных ситуациях.

    Волонтерская деятельность очень разнообразна, любой сможет найти интересное дело.

    Опрос анонимный. Результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики. Принять участие в опросе можно до 11 февраля 2023 года.

    ТЭГИ:
    Жителей Самары приглашают принять участие в анонимном опросе "Твори добро"

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