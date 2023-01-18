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    Третьяковка закупит для своего филиала на Фабрике-кухне в Самаре 137 мониторов

    18.01.2023

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    Третьяковка закупит для своего филиала на Фабрике-кухне в Самаре 137 мониторов

    Третьяковская галерея приобретет 137 мониторов к компьютерам для своего филиала на Фабрике-кухне в Самаре. Эта информация размещена на сайте госзакупок. По условиям контракта, 130 мониторов будут с диагональю 23,8 дюймов, еще семь – 32 дюйма.

    Подрядчик должен поставить оборудование в течение 15 дней с момента заключения контракта. 

    Начальная цена контракта составляла более 3 млн руб. На торги заявились 11 участников с разными ценовыми предложениями. В итоге тендер выиграла компания, запросившая наименьшую сумму — 1,9 млн рублей.

    Фотографии: пресс-служба правительства Самарской области

    ТЭГИ:
    Третьяковка закупит для своего филиала на Фабрике-кухне в Самаре 137 мониторов

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