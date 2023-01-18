Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко провел еженедельное совещание в департаменте городского хозяйства и экологии. В нем приняли участие представители внутригородских районов, профильных ведомств, служб благоустройства и подрядных организаций. Помимо традиционных вопросов в сфере ЖКХ, активно обсуждалось и оборудование крещенских купелей.

— У нас традиционно идет подготовка к Крещению. На сегодняшний день уже проведена подготовка площадки и сделаны замеры толщины льда. Купель находится на Полевом спуске и организована по всем требованиям техники безопасности, поэтому жители города смогут спокойно искупаться в крещенскую ночь. Муниципальные предприятия «Спецремстройзеленхоз», «Самарская Набережная», «Самарагорсвет» и «Благоустройство» совместными усилиями проводят подготовку площадки — подключают уличное освещение, устанавливают деревянные сходни и железные ограждения, расширяют место для купаний. В ночь на 19 января администрациями районов будет организовано патрулирование: необходимо пресечь попытки купания в несанкционированных местах. Призываем всех быть осторожными, заботиться о безопасности и прислушиваться к своему самочувствию – купание при таких низких температурах, особенно в необорудованных местах, не всегда может закончиться благополучно, — прокомментировал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Помимо купели на открытой воде в областной столице в ночь на 19 января будут работать три купели при храмах:

в честь Сергия Радонежского (ул. Черемшанская, 244а, к.1);

в честь святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251б);

в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Коммунистическая,1).

Представители власти призывают всех граждан к соблюдению правил техники безопасности во время купания.