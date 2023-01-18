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    Самарцам расскажут о русской версии стиля модерн

    18.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарцам расскажут о русской версии стиля модерн

    В четверг, 19 января, в Музее Модерна (Фрунзе, 159) пройдет «Модная встреча» в рамках выставки «Реклама ар-нуво» (12+), пишет drugoigorod.ru.

    Тема очередной встречи — «Истоки русского модерна». Искусствовед Ирина Свиридова расскажет о неорусском стиле и интересе художников к сказочным мотивам. Стилист Наталья Денежкина объяснит, какую одежду и украшения носили женщины — законодательницы моды в России конца XIX века.

    Стоимость билета — 400 рублей. Необходимо записаться.

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    Самарцам расскажут о русской версии стиля модерн

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