В четверг, 19 января, в Музее Модерна (Фрунзе, 159) пройдет «Модная встреча» в рамках выставки «Реклама ар-нуво» (12+), пишет drugoigorod.ru.

Тема очередной встречи — «Истоки русского модерна». Искусствовед Ирина Свиридова расскажет о неорусском стиле и интересе художников к сказочным мотивам. Стилист Наталья Денежкина объяснит, какую одежду и украшения носили женщины — законодательницы моды в России конца XIX века.

Стоимость билета — 400 рублей. Необходимо записаться.