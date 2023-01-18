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    В музее «Заварка» расскажут об истории Самарской площади

    18.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В музее «Заварка» расскажут об истории Самарской площади

    На этих выходных, 21 и 22 января, в музее-галерее «Заварка» (Самарская, 207а) пройдут познавательные мероприятия (6+), сообщает drugpigorod.ru.

    В субботу, 21 января, в 15:00 журналист, градозащитник и куратор «Заварки» Армен Арутюнов прочитает лекцию об истории Самарской площади: от истоков до современного контекста.

    В воскресенье, 22 января, в 15:00 пройдет экскурсия по экспозициям музея-галереи от председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нины Казачковой.

    Запись на мероприятия не требуется. Вход свободный.

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    В музее «Заварка» расскажут об истории Самарской площади

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