На этих выходных, 21 и 22 января, в музее-галерее «Заварка» (Самарская, 207а) пройдут познавательные мероприятия (6+), сообщает drugpigorod.ru.

В субботу, 21 января, в 15:00 журналист, градозащитник и куратор «Заварки» Армен Арутюнов прочитает лекцию об истории Самарской площади: от истоков до современного контекста.

В воскресенье, 22 января, в 15:00 пройдет экскурсия по экспозициям музея-галереи от председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нины Казачковой.

Запись на мероприятия не требуется. Вход свободный.