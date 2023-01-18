Театры и концертные площадки измеряют время не годами, а сезонами. Поэтому сегодня можно подводить промежуточные итоги. Первая половина сезона завершена, вторая открывается. Рассказываем о самых ярких событиях в Самарской государственной филармонии.

Исполнено впервые

Одним из первых событий старта сезона стал концерт к 90-летию Сергея Слонимского из цикла «Марк Левянт и Союз композиторов представляют: «Музыка наших современников». В программе прозвучали увертюра и арии из оперы «Видения Иоанна Грозного», концерт «Весенний» для скрипки с оркестром. Впервые в Самаре были исполнены Концерт №2 для фортепиано с оркестром и Симфония №34.

— Сергей Слонимский — выдающийся композитор современности, который достойно продолжал дело Дмитрия Шостаковича. Так сложилась его судьба, что с Самарой маэстро связывала большая творческая и человеческая дружба. Здесь были поставлены почти все его сценические произведения, прозвучало много симфоний, — отметил художественный руководитель филармонии, народный артист РФ Михаил Щербаков.

Транссибирский Арт-фестиваль

В октябре прошел «Транссибирский Арт-фестиваль-2022». Его художественный руководитель и основатель — известный во всем мире скрипач Вадим Репин. Форум знакомит публику с выдающимися исполнителями современности. Впервые он состоялся в 2014 году в Новосибирской области. В Самарском регионе фестиваль проходит с 2017-го. За восемь лет существования состоялось свыше 200 мероприятий, в которых приняли участие музыканты из 38 стран. Концерты посетили более 130 тысяч слушателей, 1,7 млн зрителей посмотрели трансляции.

В рамках «Транссибирского Арт-фестиваля-2022» в самарской филармонии состоялось два концерта. На камерном вечере народный артист РФ Вадим Репин выступил вместе с победителем XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского, заслуженным артистом Республики Армения Нареком Ахназаряном (виолончель) и лауреатом международных конкурсов Светланой Смолиной (фортепиано).

В симфоническом вечере приняли участие оркестр самарской филармонии под управлением Филиппо Десси и Вадим Репин.

Преемственность в творчестве

В ноябре состоялся международный фестиваль искусств «Самарская осень-2022». В концерте-открытии принял участие академический симфонический оркестр московской филармонии под руководством народного артиста СССР Юрия Симонова.

На концерте «Преемственность в творчестве двух гениев» из цикла «Дирижирует маэстро Щербаков» состоялась премьера. Романсы Петра Чайковского и Сергея Рахманинова впервые в Самаре были исполнены в оркестровке народного артиста РСФСР Евгения Колобова. Солистами выступили победительница конкурса «Большая опера-2016» Ксения Нестеренко (сопрано) и лауреат международных конкурсов Вадим Зубков (баритон).

На закрытии фестиваля вместе с оркестром самарской филармонии выступил легендарный коллектив — Московский государственный академический камерный хор. Его основатель и президент — Владимир Минин. Художественный руководитель и главный дирижер — Тимофей Гольберг.

Посвящение Рахманинову

С февраля по июнь в филармонии будут проходить события фестиваля, посвященного 150-летию Сергея Васильевича Рахманинова. Форум охватит весь спектр творческого наследия великого русского композитора и представит симфоническую, вокальную, фортепианную и литературно-музыкальную палитру.

Фестиваль объединит симфонические концерты, сольные и ансамблевые выступления выдающихся исполнителей России и ведущих мастеров сцены нашего региона, мастер-классы, выставки, поэтические, вокальные вечера.

В филармонии пройдут две выставки, организованные совместно с Российским национальным музеем музыки: «Я — русский композитор» и «Рахманинов: известный и неизвестный».

23 февраля состоится сольный вечер народного артиста РФ Александра Гиндина. А 25-го выдающийся пианист выступит вместе с симфоническим оркестром самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова. Прозвучат рахманиновские Симфония №3 и Концерт №3 для фортепиано с оркестром (12+).

28 февраля самарская публика с нетерпение ждет дорогих гостей. На сцене филармонии выступят Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова и лауреат молодежной премии «Триумф», солистка Московской государственной академической филармонии Екатерина Мечетина (фортепиано). В программе: «Симфонические танцы» и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Рахманинова (12+).

23 марта в рамках фестиваля народная артистка РФ, актриса театра имени Вахтангова Юлия Рутберг и ансамбль «Рапсодия оркестра имени Осипова» под руководством Евгения Волчкова представят литературно-музыкальную композицию «Живая искра» (12+).

8 апреля кульминацией фестиваля станет выступление симфонического оркестра самарской филармонии вместе с Государственной академической хоровой капеллой России имени А.А. Юрлова и солистами Оксаной Антоновой, Георгием Цветковым, Дмитрием Крыжским. Прозвучит грандиозная симфоническая поэма Рахманинова «Колокола» (12+).

Состоятся выездные концерты артистов литературно-музыкального объединения ОЛИМП, а также лауреатов международных конкурсов, пианистов Николая Фефилова и Павла Назарова.

На закрытии фестиваля 18 июня вместе с оркестром выступит победитель международного конкурса имени Рахманинова Иван Бессонов (фортепиано).

Весенний джаз

С 1 по 3 марта на сцене филармонии пройдет международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре». Художественный руководитель — народный артист РФ Даниил Крамер. Форум проходит в Самаре с 2003-го — раз в два года. «Jazz-весна» — это концерты, джем-сейшн, творческие встречи, лекции, мастер-классы, выставки, конкурсы и креативные эксперименты.

В Самаре выступят: оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и певица Карина Кожевникова, джаз-бэнд Федора Кувайцева, популярный пианист Денис Мажуков и, конечно, сам лидер фестиваля, всемирно известный музыкант Даниил Крамер.

Бессмертные песни

В мае в филармонии планируется проведение проекта «Бессмертные песни о войне». Его участники исполнят песни с академическим симфоническим оркестром самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова.

4, 5, 6 июня состоится музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». В этом году он пройдет во второй раз и будет посвящен юбилею Сергея Рахманинова.

Форум объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы — от юных звезд до всемирно известных музыкантов.

Закрытие сезона будет посвящено великому исполнителю Федору Шаляпину, чья творческая судьба связана с нашим городом.

Фотография: Самарская филармония