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    В Самаре к теплу подключили более 85 % детсадов

    27.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области хотят учредить две новые награды

    Также батареи стали теплыми в половине объектов здравоохранения и 3/4 учреждений с круглосуточным пребыванием людей. 

    Дома ребенка и пансионатов полностью отапливаются. Ведется подключение образовательных учреждений, а с сегодняшнего дня — жилых домов, которых в Самаре 10 195. Этот процесс займет около  двух недель.

    Как написала глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале, все возникающие вопросы решают в оперативном порядке и адресно. 

    — Поставила задачу главам районных администраций и профильному департаменту координировать работу на местах в ежедневном режиме. Будем регулярно информировать вас о ходе включения отопления на информационных ресурсах администрации и в СМИ, — отметила она.

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    В Самаре к теплу подключили более 85 % детсадов

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