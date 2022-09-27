Также батареи стали теплыми в половине объектов здравоохранения и 3/4 учреждений с круглосуточным пребыванием людей.

Дома ребенка и пансионатов полностью отапливаются. Ведется подключение образовательных учреждений, а с сегодняшнего дня — жилых домов, которых в Самаре 10 195. Этот процесс займет около двух недель.

Как написала глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале, все возникающие вопросы решают в оперативном порядке и адресно.

— Поставила задачу главам районных администраций и профильному департаменту координировать работу на местах в ежедневном режиме. Будем регулярно информировать вас о ходе включения отопления на информационных ресурсах администрации и в СМИ, — отметила она.