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    Автобус № 67 начал заезжать в Волжский район

    27.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Автобус № 67 начал заезжать в Волжский район

    Со вторника, 20 сентября, маршрут продлили до жилого квартала «Баварская деревня». Там пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на новый мультимодальный маршрут № 67к, который едет от остановки «Школа № 1 «Образовательный центр» Смышляевки — станция Ягодная».

    —Для горожан, живущих за железнодорожным переездом — появление этого маршрута обеспечит возможность беспроблемной пересадки на автобус маршрута № 67. Технически это выглядит следующим образом: 67к следует из Волжского района, доезжает, к примеру, до остановки «Баварская деревня» или «Улица Мира», и там их подхватывает автобус № 67. Эти два маршрута состыкованы таким образом, чтобы пассажиры могли без долгого ожидания пересесть, — сообщил заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

    Автобус № 67 начал заезжать в Волжский район

    По словам представителя компании-перевозчика, на «горячую» линию продолжает поступать обратная связь от пассажиров.

    — Хотелось бы отметить, что на этой неделе мы не получили ни одного негативного отзыва на такое нововведение. Пассажиры звонят либо в поисках своей «потеряшки», но у нас это уже традиционно, или обращаются, чтобы поблагодарить. Особенно сейчас, когда погода непредсказуема, и прогулка до остановки может быть не очень приятной, — поделилась представитель автотранспортного предприятия «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая.

    Автобус № 67 начал заезжать в Волжский район

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, количество автобусов увеличили до 40. Теперь пассажиры, следующие из Волжского района, смогут расплатиться за билет любым удобным для них способом – транспортными, социальными и банковскими картами.

    ТЭГИ:
    Автобус № 67 начал заезжать в Волжский район

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