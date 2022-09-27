Со вторника, 20 сентября, маршрут продлили до жилого квартала «Баварская деревня». Там пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на новый мультимодальный маршрут № 67к, который едет от остановки «Школа № 1 «Образовательный центр» Смышляевки — станция Ягодная».

—Для горожан, живущих за железнодорожным переездом — появление этого маршрута обеспечит возможность беспроблемной пересадки на автобус маршрута № 67. Технически это выглядит следующим образом: 67к следует из Волжского района, доезжает, к примеру, до остановки «Баварская деревня» или «Улица Мира», и там их подхватывает автобус № 67. Эти два маршрута состыкованы таким образом, чтобы пассажиры могли без долгого ожидания пересесть, — сообщил заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

По словам представителя компании-перевозчика, на «горячую» линию продолжает поступать обратная связь от пассажиров.

— Хотелось бы отметить, что на этой неделе мы не получили ни одного негативного отзыва на такое нововведение. Пассажиры звонят либо в поисках своей «потеряшки», но у нас это уже традиционно, или обращаются, чтобы поблагодарить. Особенно сейчас, когда погода непредсказуема, и прогулка до остановки может быть не очень приятной, — поделилась представитель автотранспортного предприятия «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, количество автобусов увеличили до 40. Теперь пассажиры, следующие из Волжского района, смогут расплатиться за билет любым удобным для них способом – транспортными, социальными и банковскими картами.