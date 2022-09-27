

Он расположен в 10 квартале Мехзавода, в в пятистах метрах от проходной завода «Салют». Неподалеку расположены школа № 156, детская музыкальная школа и центр внешкольного образования. Об этом пишет oboz.info.

Надземный переход длиной 120 метров и шириной более четырех метров возведен из сборных алюминиевых конструкций. Его первую часть установили еще в понедельник , 26 сентября. Сегодня был завершен монтаж основной его части.

Для ввода в эксплуатацию остается провести работы по внутренней отделке перехода и входных вестибюлей с подъемными механизмами.