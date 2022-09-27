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    В самарском театре драмы в ноябре вновь откроется экспериментальная сцена

    27.09.2022

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    Автор: Ирина Кириллова

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В самарском театре драмы в ноябре вновь откроется экспериментальная сцена

    В Самарском академическом театре драмы им. Горького для поклонников необычного формата откроется экспериментальная сцена. В ноябре здесь можно будет посмотреть две постановки малой формы — спектакли «Семью восемь» (16+) и «Катапульта» (16+).

    — Спектакль «Семью восемь» и «Медея» были поставлены изначально на экспериментальной сцене, — рассказывает директор театра драмы Сергей Филиппов. — В период пандемии, когда рассадка зрителей в зале была в шахматном порядке, эти два спектакля мы объединили в один под названием «Один плюс один». В новом театральном сезоне уже полюбившийся зрителю спектакль «Семью восемь» снова будет идти на экспериментальной сцене.

    В самарском театре драмы в ноябре вновь откроется экспериментальная сцена

    Еще одна постановка малой формы — спектакль «Катапульта». Его ставит главный режиссер самарской драмы Михаил Лебедев по пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского.

    — Этот спектакль будет понятен и старшему поколению и более молодому, потому что люди любого возраста стоят на пороге выбора и находятся в поисках себя, — считает Михаил Лебедев. — Пьеса лишь на первый взгляд кажется бытовой, но в ней скрыты большие смыслы, которые на малой сцене становятся более очевидны.

    В самарском театре драмы в ноябре вновь откроется экспериментальная сцена

    Фото: Самарский театр драмы

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    В самарском театре драмы в ноябре вновь откроется экспериментальная сцена

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