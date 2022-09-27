В Самарском академическом театре драмы им. Горького для поклонников необычного формата откроется экспериментальная сцена. В ноябре здесь можно будет посмотреть две постановки малой формы — спектакли «Семью восемь» (16+) и «Катапульта» (16+).

— Спектакль «Семью восемь» и «Медея» были поставлены изначально на экспериментальной сцене, — рассказывает директор театра драмы Сергей Филиппов. — В период пандемии, когда рассадка зрителей в зале была в шахматном порядке, эти два спектакля мы объединили в один под названием «Один плюс один». В новом театральном сезоне уже полюбившийся зрителю спектакль «Семью восемь» снова будет идти на экспериментальной сцене.

Еще одна постановка малой формы — спектакль «Катапульта». Его ставит главный режиссер самарской драмы Михаил Лебедев по пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского.

— Этот спектакль будет понятен и старшему поколению и более молодому, потому что люди любого возраста стоят на пороге выбора и находятся в поисках себя, — считает Михаил Лебедев. — Пьеса лишь на первый взгляд кажется бытовой, но в ней скрыты большие смыслы, которые на малой сцене становятся более очевидны.

Фото: Самарский театр драмы