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    В Самарской области задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме

    27.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

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    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным и исполняющим обязанности военного прокурора Самарского гарнизона Рамилем Хафизовым. Участники встречи обсудили реализацию задачи по частичной мобилизации, поставленной верховным главнокомандующим. Военный комиссар доложил, что в четком взаимодействии с органами власти региона все задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме.

    Содействие военным комиссариатам в решении задач частичной мобилизации является сегодня ключевым направлением в работе региональных властей. Глава региона находится на постоянной связи с военным комиссаром, другими уполномоченными органами, организован мониторинг за тем, как проводится мобилизация, с соблюдением всех норм законодательства. По поручению губернатора ранее были взяты в проработку обращения, поступающие от граждан, в том числе, в социальных сетях, о призыве людей, которые не соответствуют критериям отбора в рамках частичной мобилизации. В рабочем порядке было проведено уточнение сведений о состоянии здоровья, семейном положении и прочих факторах по каждому, кто был призван на службу в рамках мобилизации. По итогам этой работы 69 человек — жителей региона, получивших повестки, после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи, возвращены из воинских частей.

    По итогам совместного обсуждения принято решение о корректировке работы комиссий — теперь в них будут работать врачи как при обычном призыве. Это позволит более тщательно проводить первичный отбор мобилизованных с учетом всех факторов, связанных с состоянием их здоровья.

    — Защита Родины — это священный долг каждого гражданина. И я горжусь земляками, которые приходят в комиссии, в том числе, добровольно, чтобы встать на защиту нашей страны, наших братьев с Донбасса, — отметил Дмитрий Азаров. – В армии нужны люди, способные выполнять боевую задачу. Не нужно волноваться, нервничать. Вызвали по повестке — необходимо явиться в военкомат, чтобы не считаться уклонистом или трусом. А если есть проблемы по здоровью — нужно взять с собой соответствующие документы и справки. Врачи разберутся, и если человек критериям не соответствует — поедет домой. В каждом конкретном случае разберемся по справедливости, и в соответствии с нормами закона будет принято решение.

    Большая работа также проведена совместно с руководителями системообразующих предприятий и организаций. Губернатор провел ряд заседаний штаба по устойчивости экономики и мобилизационной работе. В них приняли участие члены правительства, главный федеральный инспектор по Самарской области, военный комиссар региона, руководители силовых ведомств, руководители всех крупнейших предприятий, а также главы муниципалитетов губернии. В ходе штабов до предприятий был доведен порядок предоставления отсрочки от мобилизации ценным специалистам. Ведется системная работа по составлению и уточнению таких реестров.

    ТЭГИ:
    В Самарской области задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме

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