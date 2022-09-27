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    В центральной городской больнице Сызрани сменился главврач

    27.09.2022

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    В центральной городской больнице Сызрани сменился главврач

    Медучреждение возглавила Вера Лиходедова. До этого она была руководителем управления организации скорой и специализированной медпомощи профильного департамента областного минздрава.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, Вера Лиходедова в 2000 году окончила Самарский медуниверситет по специальности «Лечебное дело», а затем ординатуру и аспирантуру по специальности «Акушерство и гинекология».

    15 лет она работала в больнице Середавина врачом-акушером-гинекологом, а также заведующим акушерским обсервационным отделением. Почти пять лет Вера Александровна трудилась в областном минздраве.

    Стаж ее работы в сфере здравоохранения составляет более 22 лет, в том числе руководящей — более пяти лет. Кроме того, она является кандидатом медицинских наук.

    Фото обложки: минздрав Самарской области

    ТЭГИ:
    В центральной городской больнице Сызрани сменился главврач

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