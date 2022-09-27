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    В кухмистерской фон Вакано пройдет театрализованная реконструкция открытия

    27.09.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В кухмистерской фон Вакано пройдет театрализованная реконструкция открытия

    Артисты драмтеатра в образах известных людей города начала XX века помогут посетителям стать свидетелями первого открытия кухмистерской в 1903 году, сообщает интернет-издание drugoigorod.

    Гости на этом мероприятии смогут послушать фельетоны от Максима Горького, узнать, почему грустит художник Константин Головкин, и услышать планы по строительству от гласного думы Константина Постникова и промышленника Альфреда фон Вакано.

    На представлении будут подаваться блюда, которые приготовят по особенным рецептам волжской кухни. Постановка продлится 1,5 часа.

    ТЭГИ:
    В кухмистерской фон Вакано пройдет театрализованная реконструкция открытия

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