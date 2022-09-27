Артисты драмтеатра в образах известных людей города начала XX века помогут посетителям стать свидетелями первого открытия кухмистерской в 1903 году, сообщает интернет-издание drugoigorod.

Гости на этом мероприятии смогут послушать фельетоны от Максима Горького, узнать, почему грустит художник Константин Головкин, и услышать планы по строительству от гласного думы Константина Постникова и промышленника Альфреда фон Вакано.

На представлении будут подаваться блюда, которые приготовят по особенным рецептам волжской кухни. Постановка продлится 1,5 часа.